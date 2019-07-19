"Кремль слабости не прощает": Диалог с Россией новая глава ЕК намерена вести с "позиции силы"

В интервью итальянскому изданию La Repubblica Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Россия продолжает проявлять враждебность" на мировой арене. Именно поэтому Москве надо предлагать диалог, но вести его исключительно "с позиции силы".

"Мы являемся свидетелями некоторого враждебного отношения со стороны России: от нарушения международных законов, таких как аннексия Крыма, до попытки максимально разделить Европу. Кремль не прощает никакой слабости", - уверена новая глава Еврокомиссии.

Кроме того, в интервью Ляйен сообщила о том, что Евросоюз продолжает "совершенствоваться в борьбе с клеветой и кампаниями в соцсетях". По ее словам, "подпиткой" для них являются различные фейковые новости. На них в ЕС будут отвечать "прозрачностью, свободой прессы и открытыми дискуссиями".

Напомним, кандидатура Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомиссии была поддержана депутатами Европарламента в ходе голосования, проходившего 16 июля. К слову, выдвижение ее кандидатуры, которой не было в первоначальном списке кандидатов, едва ли можно назвать прозрачным. К тому же в Германии к этой фаворитке канцлера Ангелы Меркель есть немало претензий, так как бундесвером она руководила из рук вон плохо, а огромные финансовые средства, выделяемые на оборонные нужды, расходовала крайне неэффективно. И это, конечно, вызвало вполне законные вопросы со стороны депутатов ЕП.