Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Только на галерку: "Откосившего" от допроса следователей Порошенко не ...
Душенов 230. «Cyпep-Пиpaнья», пoдpyга «Bитязя»
В российском рейтинге мужчин, вызывающих восхищение, первую строчку занял Путин
"Впервые не может говорить свысока": Покупка Турцией C-400 озадачила С...
Главная / В мире

"Кремль слабости не прощает": Диалог с Россией новая глава ЕК намерена вести с "позиции силы"

19 июля 2019, 07:24  •  63 • В мире
Экс-глава Минобороны Германии, которая накануне вступила в должность главы Еврокомиссии, сменив на этом посту Жан-Клода Юнкера, уже успела заявить, что России, конечно, надо предлагать диалог, однако санкции в отношении нее должны и впредь оставаться. "Кремль слабости не прощает", - сказала она
В интервью итальянскому изданию La Repubblica Урсула фон дер Ляйен заявила, что "Россия продолжает проявлять враждебность" на мировой арене. Именно поэтому Москве надо предлагать диалог, но вести его исключительно "с позиции силы".
"Мы являемся свидетелями некоторого враждебного отношения со стороны России: от нарушения международных законов, таких как аннексия Крыма, до попытки максимально разделить Европу. Кремль не прощает никакой слабости", - уверена новая глава Еврокомиссии.
Кроме того, в интервью Ляйен сообщила о том, что Евросоюз продолжает "совершенствоваться в борьбе с клеветой и кампаниями в соцсетях". По ее словам, "подпиткой" для них являются различные фейковые новости. На них в ЕС будут отвечать "прозрачностью, свободой прессы и открытыми дискуссиями".
Напомним, кандидатура Урсулы фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомиссии была поддержана депутатами Европарламента в ходе голосования, проходившего 16 июля. К слову, выдвижение ее кандидатуры, которой не было в первоначальном списке кандидатов, едва ли можно назвать прозрачным. К тому же в Германии к этой фаворитке канцлера Ангелы Меркель есть немало претензий, так как бундесвером она руководила из рук вон плохо, а огромные финансовые средства, выделяемые на оборонные нужды, расходовала крайне неэффективно. И это, конечно, вызвало вполне законные вопросы со стороны депутатов ЕП.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
18 июля 2019, 14:54
Агент влияния: зачем фонд Ходорковского — Ротшильда нанял бывшего сотрудника НАТО
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
19 июля 2019, 07:24
Рай, превращенный в Апокалипсис: Атоллы Маршалловых островов радиоактивнее Чернобыля и Фукусимы
19 июля 2019, 07:24
"Кремль слабости не прощает": Диалог с Россией новая глава ЕК намерена вести с "позиции силы"
19 июля 2019, 00:39
«США лишаются репутации надёжного партнёра»: что может предпринять Турция в ответ на исключение из программы F-35
18 июля 2019, 18:24
"Наша Кейт Миддлтон": Королева Испании пришла на приём в платье из самого обычного магазина
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 июля 2019, 00:54
Глава "Нафтогаза" предложил России "хоть сейчас" составить новый ...
19 июля 2019, 04:09
Только на галерку: "Откосившего" от допроса следователей Порошенко не ждали...
19 июля 2019, 00:54
Военные учения "рыбацкой лодки": В Китае оценили маневры Украины и США в Чё...
19 июля 2019, 00:54
Любимые блюда Путина, Ельцина и Брежнева: Повар раскрыл секреты кремлевской кухни
19 июля 2019, 00:54
"Беспрецедентно": Президент Грузии расценила решение ЕСПЧ по делу о "Р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 июля 2019, 04:39
"Их призывали прийти на место, где их потом убьют и заснимут": Канадский профессор – о том, кто расстреливал на Майдане
12 июля 2019, 19:09
Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину
15 июля 2019, 15:39
Секреты российских "Авангардов" и "Кинжалов" продавали за границу под прикрытием грантов - СМИ
17 июля 2019, 19:24
«Люди сознание теряют от такого зрелища»: почему жители Ржева вынуждены хоронить умерших на затопленном кладбище
13 июля 2019, 08:24
Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
12 июля 2019, 22:39
"Его цель - не помочь украинцам": От журналиста, оскорбившего Путина, отвернулись даже националисты Незалежной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.