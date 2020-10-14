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"Кремль сделал себя ключевым игроком": Американцам расшифровали истинную цель Путина в Сирии

14 октября 2020, 11:10  •  101 • Политика
Журналист Крис Миллер расшифровал американцам истинную цель российского президента Владимира Путина в Сирии. По его словам, за пять лет Россия никак не приблизила мир в республике, потому что просто не ставила перед собой такой задачи. "Кремль сделал себя ключевым игроком", - пишет Миллер.
На страницах издания Foreign Policy Миллер напомнил, что присутствию российских военных в Сирии пять лет. В 2015-м Путин отдал приказ о вводе армии, чтобы поддержать диктатора Башара аль-Асада. Американцам в статье объясняется, что Россия жестоко напала на Алеппо. Были и другие "бесцеремонные разрушения" в Сирии.
Владимир Путин обещал политическую стабилизацию и социально-экономическое восстановление региона. А на деле, по мнению Миллера, этого не произошло. В качестве причины он называет недостаточное финансирование, выделяемое на это. Вроде как Москва надеется, что в какой-то момент "Запад оплатит счета", чтобы защитить себя от потоков беженцев, стремящихся в Европу.
Автор публикации указывает, что декларируемые Путиным цели по-прежнему далеки. Кроме того, страдают и американские солдаты. Миллер напомнил об их столкновении с российскими военными, которое произошло в августе на северо-востоке республики.
"Если война в Сирии когда-нибудь закончится, то произойдёт это только с согласия России. Кремль сделал себя ключевым игроком", - отметил Крис Миллер.
Он считает, что истинная цель всех проводимых Россией операций - усилить присутствие в регионе. Якобы Москве удобно продолжать войну на Ближнем Востоке: "не побеждать и не уходить".

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