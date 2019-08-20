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"Кремль не может положиться только на кнут": Финский исследователь заявил о "критическом моменте" в России
20 августа 2019, 16:09 • 152 • Политика
Финский исследователь Юсси Лассила выразил свою точку зрения на происходящее в Москве, а именно на ряд несанкционированных протестов, которые, по его мнению, только набирают обороты. Эксперт гадает, какой козырь есть у Кремля в рукаве, поскольку в данном случае, по словам Лассила, кнут может не сработать.
Старший научный сотрудник Института внешней политики Финляндии выразил мнение, что недовольство части россиян связано не только с медленным экономическим ростом, а в большей части с несоблюдением политических прав. Впрочем, Лассила уверен, что на подобные акции Кремль вполне может ответить силовыми методами, но они в данном случае могут не сработать.
"Если в митинге участвуют 10 тысяч человек, то число людей, разделяющих взгляды протестующих, должно быть в несколько раз больше. Общее недовольство растет и проявляется в протестах", ‒ объясняет Лассила.
В свою очередь профессор Александровского института при Хельсинкском университете Владимир Гельман уверен, что митингующие требуют того, что пока власть предложить им не может, но жесткий ответ в этом случае лишь спровоцирует новую волну протестов, считает эксперт.
"Ответ властей ‒ подавление. Полиция реагирует жестко. Но этого недостаточно. Кремль не может положиться только на кнут, если не способен предложить пряник", - говорит Гельман.
Лассила же, наоборот, считает, что власти усилят контроль за протестантами в будущем, и акции, не согласованные с чиновниками, будет проводить сложнее. В то же время если перегнуть палку и допустить жертвы при протестах, то недовольство вспыхнет с новой силой, предупреждает эксперт.
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