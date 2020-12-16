В интервью Deutsche Welle медиамагнат и друг дома Габсбургов Христо Грозев, выступивший одним из авторов расследования "отравления" Алексея Навального, заявил, что "Кремль должен доказать", что все указанные в расследовании совпадения случайны.

"Они должны объяснить, почему мы ошиблись", - настаивает Грозев.

Он также подчеркнул, что проведённое расследование, якобы указавшее на "отравителей" Навального, полностью прозрачно. Кроме того, по словам медиамагната, западная разведка просто не добралась до той информации, которую опубликовали расследователи.

Этот выпад портив России коротко прокомментировал в своём Telegram-канале политолог Сергей Карнаухов, отметив, что Христо Грозев не догадывается о том, что Кремль "не должен отвечать сумасшедшим и провокаторам".

"Уже только потому, что их слишком много. И каждый чего-то требует от Кремля и ФСБ", - заключил Карнаухов.