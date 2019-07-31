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"Кремль делает все": Польская журналистка попыталась очернить отдых в Крыму и случайно сделала ему рекламу
31 июля 2019, 11:54 • 263 • Политика
Журналистка польского издания "Речь Посполитая" пыталась очернить отдых в Крыму, но вместо этого случайно сделала хорошую рекламу полуострову. "Кремль делает все, чтобы побудить граждан отдыхать в Крыму. И у него получается", - признала она.
Ивона Трусевич, журналистка польского издания "Речь Посполитая", собиралась очернить отдых в Крыму как "нелегальный" и раскритиковать Кремль за особое внимание полуострову, но вместо этого случайно сделала шикарную рекламу.
Она проанализировала стоимость отдыха в Крыму и на курортах Краснодарского края и сделала вывод, что в первом случае отпуск может обойтись вдвое дешевле, чем во втором. Так, два человека могут за неделю потратить в Крыму в пределах 10-15 тысяч рублей.
Российские власти, пишет Трусевич,, побуждают туроператоров к гибкости цен, а авиакомпании — к увеличению количества чартеров. В результате число российских чартеров в Крым в этом году выросло на 20%, иностранных — на 11%. И авиабилеты на регулярные рейсы тоже стали дешевле благодаря замораживанию цен на авиатопливо и государственному субсидированию. Все больше рейсов обходят московский узел, благодаря этому выигрывают туристы из отдалённых регионов, например, Сибири.
С начала года в Крыму уже отдохнули 3,3 млн туристов, это на 11% больше, чем в прошлом году. Более 62% ездят на машине или автобусах. Руководители турфирм говорят, что Крым стал особенно популярным местом отдыха для небогатых людей. Половина туристов выбирают размещение в гостевых домах и на турбазах с самыми условиями для самых неприхотливых отдыхающих.
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