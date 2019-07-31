Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Уличное мясо" беспорядков и козлы-провокаторы (Николай Стариков)
«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда
Депутатов от оппозиции сделают еще покладистей
"В связи с отсутствием адекватных доказательств": Суд Нью-Йорка отклон...
Главная / Политика

"Кремль делает все": Польская журналистка попыталась очернить отдых в Крыму и случайно сделала ему рекламу

31 июля 2019, 11:54  •  263 • Политика
Журналистка польского издания "Речь Посполитая" пыталась очернить отдых в Крыму, но вместо этого случайно сделала хорошую рекламу полуострову. "Кремль делает все, чтобы побудить граждан отдыхать в Крыму. И у него получается", - признала она.
Ивона Трусевич, журналистка польского издания "Речь Посполитая", собиралась очернить отдых в Крыму как "нелегальный" и раскритиковать Кремль за особое внимание полуострову, но вместо этого случайно сделала шикарную рекламу.
Она проанализировала стоимость отдыха в Крыму и на курортах Краснодарского края и сделала вывод, что в первом случае отпуск может обойтись вдвое дешевле, чем во втором. Так, два человека могут за неделю потратить в Крыму в пределах 10-15 тысяч рублей.
Российские власти, пишет Трусевич,, побуждают туроператоров к гибкости цен, а авиакомпании — к увеличению количества чартеров. В результате число российских чартеров в Крым в этом году выросло на 20%, иностранных — на 11%. И авиабилеты на регулярные рейсы тоже стали дешевле благодаря замораживанию цен на авиатопливо и государственному субсидированию. Все больше рейсов обходят московский узел, благодаря этому выигрывают туристы из отдалённых регионов, например, Сибири.
С начала года в Крыму уже отдохнули 3,3 млн туристов, это на 11% больше, чем в прошлом году. Более 62% ездят на машине или автобусах. Руководители турфирм говорят, что Крым стал особенно популярным местом отдыха для небогатых людей. Половина туристов выбирают размещение в гостевых домах и на турбазах с самыми условиями для самых неприхотливых отдыхающих.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



263
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 22:54
"Напоминает библейскую притчу": Захарова оценила идею властей Украины отрыть канал пропаганды на русском языке
30 июля 2019, 20:54
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
31 июля 2019, 11:54
Потянет ли Украина Россию в "средневековье"? Онищенко назвал три главные угрозы соседям Незалежной
30 июля 2019, 22:54
"Путин убил оппозиционного лидера": The Washington Times запустил фейк о смерти Кара-Мурзы-младшего - фото
30 июля 2019, 22:54
Путин внес на ратификацию в Госдуму конвенцию о статусе Каспийского моря
30 июля 2019, 22:54
Россия отказалась участвовать в конференции по Венесуэле без венесуэльцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 июля 2019, 08:39
"Обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае": Политолог заявил, что Поро...
31 июля 2019, 02:09
"Такі брехливі": Кличко пошел в атаку на команду Зеленского после совета уй...
31 июля 2019, 02:09
Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд
31 июля 2019, 08:39
"И страны НАТО не помогут": Украину предупредили о последствиях попыток &qu...
31 июля 2019, 03:39
«Любой вопрос свыше 10 млн рублей»: как рухнула империя Хозяина Волгограда
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2019, 03:54
Американский "убийца субмарин" пошёл на хитрость при приближении к базе ВМФ России в САР
24 июля 2019, 23:54
Порошенко орденом наградил: Как украинская националистка пошла убивать русского, но положила "двух своих"
25 июля 2019, 03:09
"Июльский снег в донецких полях": Виктор Баранец добавил деталей к фильму про фальсификации в деле МН17
27 июля 2019, 10:24
МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных выборами"
26 июля 2019, 17:54
«Нафтогаз» отреагировал на сообщения о «коротком контракте» с Россией
25 июля 2019, 09:39
"Киев не пускал. Ехали тайно": Военный из Малайзии рассказал, как удалось добраться до черных ящиков MH17
29 июля 2019, 19:09
Российский Генштаб: США готовят диверсионные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.