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"Кремль боится": Американский Foreign Affairs обвинил русских в злорадстве
19 июня 2020, 21:00 • 12 • Политика
В американском журнале Foreign Affairs вышла статья об отношении Москвы к беспорядкам в США. Автор материала утверждает, что Кремль боится, но при этом русские якобы злорадствуют по поводу того, что происходит в Штатах.
Автор статьи в Foreign Affairs утверждает, что русские СМИ ещё долго будут злорадствовать, освещая масштабнейшие с 1960-х годов беспорядки в США. Журналист также пишет, что этого следовало ожидать - "российские умные головы" ухватятся за возможность сыграть на американских недовольствах, разжечь конфликт и обвинить Соединённые Штаты в лицемерии.
Далее в статье подробно разбирается, как российские государственные СМИ рассказывают о беспорядках в США. В пример приводится Первый канал, который, по мнению автора, выдаёт в эфир примерно то же самое, что слышат журналисты в беседе с российскими официальными лицами и руководителями.
Ведущие ток-шоу на этом канале интерпретируют причины американских протестов во многом так же, как они истолковывают протесты в России. Они говорят, что демонстрации движения "Жизнь чёрных имеет значение", а также ответные действия полиции и государственной власти - это результат холодного расчёта политических партий.
Более того, считает автор материала, сегодняшние события в США вызывают сильнейший страх у приближённых к Кремлю.
"Этот страх, в свою очередь, вытекает из циничных представлений о государственном аппарате. Единственный способ сохранить порядок состоит в том, чтобы любой ценой удержать власть. Но всегда найдутся силы, стремящиеся отнять эту власть. Поэтому нужно вычислить, кто за каким заговором стоит, а потом упредить захват власти. По сути дела, выяснению этих обстоятельств и посвящены ток-шоу на российском телевидении", - подчёркивается в материале.
Недавно Путин, напоминает автор, поднял американские беспорядки до уровня "глубокого внутреннего кризиса". Глава российского государства считает, что интересы партий и групп влияния в Америке ставятся выше, чем интересы народа, поэтому власти потеряли контроль над ситуацией.
"Те кадры из США, которые Путин видит сегодня по телевизору, и те новости, которые он читает на брифингах, подтверждают то, о чём он предостерегал. По крайней мере, так ему кажется. И Путин сегодня не улыбается", - резюмирует автор статьи.
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