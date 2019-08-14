"Креаклы почувствовали, что больше не нужны": Эксперты назвали тех, кто "бесится с жиру" на протестах в Москве

В соцсетях бытует мнение, что ежесубботние протесты в Москве связаны с тем, что жители столицы России откровенно "зажрались" и просто бесятся с жиру. Насколько такое суждение соответствует действительности, Царьграду рассказал политолог и журналист Юрий Светов.

По его словам, в протестах можно выделить две прослойки людей. Первая - это люди, у которых из-за происходящих процессов падают или не растут доходы. Другая прослойка - это, наоборот, люди, которые уже экономически состоялись и теперь выдвигают к властям требования из плоскости нравственно-философских проблем. Последние, к слову, появились в последнее 20-летние, благодаря политике президента России Владимира Путина, отмечает политолог.

"Для Навального это большая игра, в которой он надеется достигнуть каких-то результатов. И он умело играет на тех реальных противоречиях, которые есть между властью и обществом. Играют ли в этом деле какую-то роль иностранные силы? Ну, как-то да", - сказал Юрий Светов в интервью Царьграду.

Также своим мнением поделился директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его словам, дело не столько в разжиревших москвичах, сколько в "похудевших" представителях так называемого креативного класса.

"Креаклы, как их иногда называют, оказались невостребованными в условиях набирающего обороты экономического кризиса, как мирового, так и российского", - сказал Дмитрий Солонников в беседе с Царьградом.

Другим фактором усилившегося в Москве протестного движения эксперт называет статус столицы России. Солонников напомнил, что во все времена все госперевороты и революции происходили именно в столицах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эпицентром протестной активности стала именно Москва, а не другой город России.

С ним согласен и Юрий Светов. Он также указывает, что все процессы политического перевозбуждения граждан происходят в столицах. И это верно не только для Москвы. Из недавних случаев можно вспомнить Париж, Берлин, Мадрид, отмечает политолог.