"Крайняя мера": Набиуллиной пришлось сдерживаться, чтобы не "пнуть коллег из кабмина"

Одним из ключевых вопросов уходящего года стала проблема роста цен на основные продукты питания. На неё обратил внимание президент России Владимир Путин. Он отчитал министра экономического развития Максима Решетникова за "эксперименты" со стоимостью ключевых продуктов питания, отметив, что меры для стабилизации цен на рынке в реальности не принимались. В результате на фоне резкого роста цен пришлось искусственно их регулировать. Решение получилось, действительно, не лучшим, но вынужденным, раз экономический блок уже сплоховал...

В ходе итоговой пресс-конференции вопрос о ценовом регулировании задали и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Согласны ли вы с таким шагом по заморозке цен на основные продукты питания? Набиуллина ответила:

"Я в принципе не очень поддерживаю введение административных мер. Я понимаю, что их можно расценивать как крайние меры, когды были уже использованы, исчерпаны рыночные механизмы, - отметила Набиуллина, добавив, что цены она считает экономическим индикатором производителя, мол, именно по ним и отслеживают, где растёт спрос, куда надо вкладываться и расширять производство. - Если этот индикатор не работает, то не работает и весь механизм. И, конечно, административное регулирование цен - крайняя мера".

Юрий Пронько в эфире "Царьград. Главное" отметил, что сказанное Набиуллиной лишний раз подтверждает дуализм, имеющийся между нашими представителями власти.

"Видно, как Эльвире Сахипзадовне приходилось сдерживать даже не эмоции, а фактологически выверенные слова, чтобы не пнуть, уж простите, своих коллег из кабмина. Она явно идёт по классической теории рыночных фундаменталистов, считая, что государство не вправе вмешиваться в рыночный процесс. Мы можем спорить сколько угодно о том, может ли государство регулировать. Я считаю, что может - это и фискальная нагрузка, и дотации, и субвенции. Есть огромное количество способов влияния. Приверженцы же классической теории всё сводят к элементарному, мол, как только государство вмешивается, тут же происходит дефицит или резкий рост цен после заморозки. При этом Набиуллина и иже с ней прекрасно знают, что у государства есть регуляторные функции, которые позволяют не приводить к дефициту. Но страх всё равно нагнетается", - подчеркнул Пронько.