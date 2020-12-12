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"Крайняя бедность и угроза голода": Генсек ООН назвал источник своих мрачных прогнозов

12 декабря 2020, 14:25  •  68 • В мире
Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш рассказал о начинающемся кризисе, который станет самым серьёзным за последние 80 лет. "Крайняя бедность и угроза голода" - вот что, по его мнению, ждёт человечество. Гутерриш также поделился источником своих мрачных прогнозов.
На форуме Нобелевской премии Гутерриш выступал в режиме видеосвязи. Он отметил, что пандемия уже нанесла огромный экономический и социальный ущерб, но это ещё не конец. Этот ущерб будет увеличиваться, и никакая вакцина не поможет.
"Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растёт уровень крайней бедности и угрозы голода", - поделился мнением генсек ООН.
Источником его мрачных прогнозов являются две главные проблемы, которые существовали давно, но пандемия проявила их. Это "существовавшее неравенство" и "несправедливое устройство общества". Проблема ещё и в том, что страны отреагировали на возникшую угрозу, связанную с вирусом, нескоординированно, но есть шанс всё исправить. По словам Гутерриша, сделать это можно правильным распределением вакцины от COVID-19.
О предстоящем голоде "библейских масштабов" ещё весной предупреждал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро. В конце марта он предсказывал значительный рост цен на продукты питания и не исключал, что фрукты и овощи вообще исчезнут из магазинов.
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