"Крайняя бедность и угроза голода": Генсек ООН назвал источник своих мрачных прогнозов

На форуме Нобелевской премии Гутерриш выступал в режиме видеосвязи. Он отметил, что пандемия уже нанесла огромный экономический и социальный ущерб, но это ещё не конец. Этот ущерб будет увеличиваться, и никакая вакцина не поможет.

"Мы стоим перед лицом сильнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий. Растёт уровень крайней бедности и угрозы голода", - поделился мнением генсек ООН.

Источником его мрачных прогнозов являются две главные проблемы, которые существовали давно, но пандемия проявила их. Это "существовавшее неравенство" и "несправедливое устройство общества". Проблема ещё и в том, что страны отреагировали на возникшую угрозу, связанную с вирусом, нескоординированно, но есть шанс всё исправить. По словам Гутерриша, сделать это можно правильным распределением вакцины от COVID-19.

О предстоящем голоде "библейских масштабов" ещё весной предупреждал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро. В конце марта он предсказывал значительный рост цен на продукты питания и не исключал, что фрукты и овощи вообще исчезнут из магазинов.