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"Крайний срок - до 1 октября 2019 года": Путин приказал увеличить выплаты по уходу за детьми

03 июля 2019, 14:24  •  36 • Политика
По итогам прямой линии президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 января 2020 года увеличить размер пособий для детей. Вся работа по этому вопросу должна быть завершена в срок до 1 октября 2019 года, говорится в документе
Президент России Владимир Путин дал указание правительству увеличить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет уже с 1 января 2020 года. Поручение было дано по итогам прямой линии. Указ был опубликован на сайте Кремля.
В документе говорится, что правительство должно внести все необходимые изменения в российское законодательство не позднее октября 2019 года. Выплаты должны составить примерно 10–11 тысяч рублей. Они рассчитаны на семью со средним доходом примерно 45 тысяч рублей в месяц.
Также семьям после рождения третьего и последующего ребенка государство будет помогать гасить ипотеку. Речь идет о выделении помощи в размере порядка 450 тысяч рублей на погашение кредита, сообщает ФАН.
"Установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума", - говорится в указе Путина.

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