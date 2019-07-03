"Крайний срок - до 1 октября 2019 года": Путин приказал увеличить выплаты по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин дал указание правительству увеличить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет уже с 1 января 2020 года. Поручение было дано по итогам прямой линии. Указ был опубликован на сайте Кремля.

В документе говорится, что правительство должно внести все необходимые изменения в российское законодательство не позднее октября 2019 года. Выплаты должны составить примерно 10–11 тысяч рублей. Они рассчитаны на семью со средним доходом примерно 45 тысяч рублей в месяц.

Также семьям после рождения третьего и последующего ребенка государство будет помогать гасить ипотеку. Речь идет о выделении помощи в размере порядка 450 тысяч рублей на погашение кредита, сообщает ФАН.