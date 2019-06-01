"Крайним должен был остаться Египет": Американский военный разоблачил израильскую провокацию

Речь идет об инциденте 1967 года. Бывшие военные обвинили Израиль в том, что эта страна послала своих военных напасть на американские военные корабли.

Как пишет портал Авиа.про, в качестве доказательств приводятся показания ветеранов американского военного корабля USS Liberty. Они говорят, что Тель-Авив пошел на провокацию ради того, чтобы серьезно подставить Египет. Эти заявления широко разошлись по соцсетям в Америке.

Ветераны отмечали – сперва корабль USS Liberty был атакован истребителями, а потом – торпедами. "Целью было потопить корабль и обвинить в этом Египет", - уверен один из членов экипажа судна. Он винит в атаке Израиль.