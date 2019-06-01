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"Крайним должен был остаться Египет": Американский военный разоблачил израильскую провокацию
01 июня 2019, 02:24 • 28 • Политика
Американский военный ветеран разоблачил израильскую провокацию, произошедшую много лет назад. Речь идет о нападении на военное судно США – при этом крайним должен был остаться Египет, признается участник тех событий.
Речь идет об инциденте 1967 года. Бывшие военные обвинили Израиль в том, что эта страна послала своих военных напасть на американские военные корабли.
Как пишет портал Авиа.про, в качестве доказательств приводятся показания ветеранов американского военного корабля USS Liberty. Они говорят, что Тель-Авив пошел на провокацию ради того, чтобы серьезно подставить Египет. Эти заявления широко разошлись по соцсетям в Америке.
Ветераны отмечали – сперва корабль USS Liberty был атакован истребителями, а потом – торпедами. "Целью было потопить корабль и обвинить в этом Египет", - уверен один из членов экипажа судна. Он винит в атаке Израиль.
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