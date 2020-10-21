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"Крайне важно изолировать": В ВОЗ объяснили очевидное о карантине и призвали готовиться

21 октября 2020, 00:55  •  14 • В мире
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объяснили очевидное о карантине и призвали готовиться ко второй волне пандемии. "Крайне важно изолировать", - считают специалисты и рассказывают, как именно должна проходить эта изоляция.
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что карантин в связи с COVID-19 должен длиться две недели. Она не исключила прихода второй волны заболеваемости и рассказала, как к ней подготовиться.
"Мы должны подчеркнуть, что крайне важно изолировать случаи заражения и отправлять на карантин их контакты", - отметила Керкхове в ходе брифинга.
Она добавила: идеальным является вариант, когда все, с кем контактировал больной, находятся на карантине вне дома. Однако этот вариант в большинстве случаев невозможен. По словам Керкхове, 14-дневный карантин означает, что человек не только не ходит на работу, но и не посещает магазины, не ходит никуда с друзьями и не приглашает никого к себе в гости.
Представитель ВОЗ считает, что всех вынужденных выдерживать карантин нужно поддерживать. В общем и целом, подчеркнула она, ко второй волне пандемии можно подготовиться и даже избежать её. Для этого следует соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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