"Крайне важно изолировать": В ВОЗ объяснили очевидное о карантине и призвали готовиться

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что карантин в связи с COVID-19 должен длиться две недели. Она не исключила прихода второй волны заболеваемости и рассказала, как к ней подготовиться.

"Мы должны подчеркнуть, что крайне важно изолировать случаи заражения и отправлять на карантин их контакты", - отметила Керкхове в ходе брифинга.

Она добавила: идеальным является вариант, когда все, с кем контактировал больной, находятся на карантине вне дома. Однако этот вариант в большинстве случаев невозможен. По словам Керкхове, 14-дневный карантин означает, что человек не только не ходит на работу, но и не посещает магазины, не ходит никуда с друзьями и не приглашает никого к себе в гости.

Представитель ВОЗ считает, что всех вынужденных выдерживать карантин нужно поддерживать. В общем и целом, подчеркнула она, ко второй волне пандемии можно подготовиться и даже избежать её. Для этого следует соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения.