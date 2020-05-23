"Крайне опасная ситуация": Греф стал причиной удара по Михалкову. Пронько указал на риски

Ведущий программы "Сухой остаток" Юрий Пронько в новом выпуске рассказал о "Бесогоне" Никиты Михалкова, вышедшем сегодня в эфир. По словам журналиста, режиссёр "просто отжёг по полной".

"Это был феерический выпуск, который вынуждает задуматься над происходящим в России и за её пределами. Сегодняшнему выпуску, как известно, предшествовал серьёзный скандал", - напомнил Пронько.

Так, после скандала, когда с эфира ВГТРК была снята передача "Бесогон", Михалков принял решение продолжить вещание в YouTube. Сегодня режиссёр констатировал, что против него была организована самая настоящая травля, в которой можно выделить невероятное разнообразие форм, - и пренебрежение, и иронию, и отборный мат. Кроме того, Михалков сегодня заявил, что ему на ВГТРК прямо сказали, что причиной снятия программы с эфира стало упоминание в очень нелестном ключе Германа Грефа и Сбера.

"Тронул Грефа - будешь наказан, - так нынче сторонники свободного рынка и демократии трактуют "свободу слова" в России", - добавил Пронько.

"Обратите внимание на интересную вещь. Мы говорили о важных вещах - про цифровое рабство, образование, Билла Гейтса тоже, но он был не основной темой. Были и другие. Но как-то на них не обратили внимания. Скажу вам такую вещь: в принципе мне было сказано руководством ВГТРК, что передачу не могут пустить дальше - её показали два раза в нормальное время и два раза вечером и в три утра, потому что негоже государственной корпорации одной наезжать на государственную корпорацию другую. То есть ВГТРК наезжать на Сбербанк. А где я наезжал на Сбербанк? Где был этот наезд? Я сказал всего-навсего, что в Крыму нет Сбербанка. Это что, неправда? Это правда!" - приводится цитата Никиты Михалкова.

Он добавил, что назвал держателей акций Сбербанка, и это тоже информация из открытых источников.

"Где тут наезд? Да! Я говорил о председателе Сбербанка, но не как о банкире, он великий банкир наверняка, у него замечательные показатели. Но я говорил о нём как о публичном человеке, который высказывается на публике. Это уже не просто частное мнение. Я могу напомнить, чтобы было понятно, о чём я говорю, - реплика Грефа о том, что ему неинтересно передавать власть в руки населения. Мол, как только все люди поймут основу своего "я", манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело", - сказал Михалков.

Фактически, по словам Пронько, сегодня Михалков признал, что ключевая причина снятия его программы с эфира - это фигура нынешнего главы Сбербанка господина Грефа.

"Однако я не понимаю этих претензий, потому что даже ЦБ в своих официальных отчётах предупреждает об опасности подобных олигополий, которые подминают под себя не только финансовый рынок, этот сегмент он уже давно контролирует, а целые отрасли отечественной экономики. В Сбере не скрывают, что желают присутствовать в жизни своих клиентов как можно больше, и оказания одних финансовых услуг им для этого мало. Там заявляют, что хотят перейти "от позиции посредника к позиции провайдера конечных услуг". Ни один сектор отечественной экономики не застрахован от того, что в один прекрасный день он может быть подмят этим всеядным монстром", - считает ведущий.

На его взгляд, это крайне опасная ситуация. От монополии до тотального диктата один шаг - всеядность монстра становится настоящей угрозой, предупреждает Пронько.

"Помните, как у Оруэлла: "Большой брат следит за тобой"? Греф не просто решил реализовать данный принцип, это как раз тот случай, когда принципов нет вообще, зато есть большое желание превратить нас всех в болванчиков, которыми можно манипулировать по своему усмотрению. Причём, мы и не заметим, как нас определят в "скотный двор", всё по тому же Оруэллу, а после "сдерут кожу", - предупредил ведущий.