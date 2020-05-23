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"Крайне опасная ситуация": Греф стал причиной удара по Михалкову. Пронько указал на риски
23 мая 2020, 18:55 • 5 • Политика
В эфир вышел первый выпуск программы "Бесогон" без цензуры и изъятий, где Никита Михалков приложил по полной публику, которая затыкает рот тем, кто имеет иную точку зрения на происходящее, рассказал ведущий "Сухого остатка" Юрий Пронько. По мнению журналиста, это крайне опасная ситуация, поскольку глава Сбербанка Герман Греф действительно стал причиной удара по Михалкову, а это несёт риски.
Ведущий программы "Сухой остаток" Юрий Пронько в новом выпуске рассказал о "Бесогоне" Никиты Михалкова, вышедшем сегодня в эфир. По словам журналиста, режиссёр "просто отжёг по полной".
"Это был феерический выпуск, который вынуждает задуматься над происходящим в России и за её пределами. Сегодняшнему выпуску, как известно, предшествовал серьёзный скандал", - напомнил Пронько.
Так, после скандала, когда с эфира ВГТРК была снята передача "Бесогон", Михалков принял решение продолжить вещание в YouTube. Сегодня режиссёр констатировал, что против него была организована самая настоящая травля, в которой можно выделить невероятное разнообразие форм, - и пренебрежение, и иронию, и отборный мат. Кроме того, Михалков сегодня заявил, что ему на ВГТРК прямо сказали, что причиной снятия программы с эфира стало упоминание в очень нелестном ключе Германа Грефа и Сбера.
"Тронул Грефа - будешь наказан, - так нынче сторонники свободного рынка и демократии трактуют "свободу слова" в России", - добавил Пронько.
"Обратите внимание на интересную вещь. Мы говорили о важных вещах - про цифровое рабство, образование, Билла Гейтса тоже, но он был не основной темой. Были и другие. Но как-то на них не обратили внимания. Скажу вам такую вещь: в принципе мне было сказано руководством ВГТРК, что передачу не могут пустить дальше - её показали два раза в нормальное время и два раза вечером и в три утра, потому что негоже государственной корпорации одной наезжать на государственную корпорацию другую. То есть ВГТРК наезжать на Сбербанк. А где я наезжал на Сбербанк? Где был этот наезд? Я сказал всего-навсего, что в Крыму нет Сбербанка. Это что, неправда? Это правда!" - приводится цитата Никиты Михалкова.
Он добавил, что назвал держателей акций Сбербанка, и это тоже информация из открытых источников.
"Где тут наезд? Да! Я говорил о председателе Сбербанка, но не как о банкире, он великий банкир наверняка, у него замечательные показатели. Но я говорил о нём как о публичном человеке, который высказывается на публике. Это уже не просто частное мнение. Я могу напомнить, чтобы было понятно, о чём я говорю, - реплика Грефа о том, что ему неинтересно передавать власть в руки населения. Мол, как только все люди поймут основу своего "я", манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело", - сказал Михалков.
Фактически, по словам Пронько, сегодня Михалков признал, что ключевая причина снятия его программы с эфира - это фигура нынешнего главы Сбербанка господина Грефа.
"Однако я не понимаю этих претензий, потому что даже ЦБ в своих официальных отчётах предупреждает об опасности подобных олигополий, которые подминают под себя не только финансовый рынок, этот сегмент он уже давно контролирует, а целые отрасли отечественной экономики. В Сбере не скрывают, что желают присутствовать в жизни своих клиентов как можно больше, и оказания одних финансовых услуг им для этого мало. Там заявляют, что хотят перейти "от позиции посредника к позиции провайдера конечных услуг". Ни один сектор отечественной экономики не застрахован от того, что в один прекрасный день он может быть подмят этим всеядным монстром", - считает ведущий.
На его взгляд, это крайне опасная ситуация. От монополии до тотального диктата один шаг - всеядность монстра становится настоящей угрозой, предупреждает Пронько.
"Помните, как у Оруэлла: "Большой брат следит за тобой"? Греф не просто решил реализовать данный принцип, это как раз тот случай, когда принципов нет вообще, зато есть большое желание превратить нас всех в болванчиков, которыми можно манипулировать по своему усмотрению. Причём, мы и не заметим, как нас определят в "скотный двор", всё по тому же Оруэллу, а после "сдерут кожу", - предупредил ведущий.
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