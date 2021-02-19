"Кравчук согласился бы": Политолог рассказал, кто на самом деле сдал Крым Украине

Крымский политолог Александр Форманчук рассказал, кто на самом деле сдал полуостров Украине. По его словам, Россия могла вернуть себе регион ещё 29 лет назад: "Кравчук согласился бы".

Многие эксперты возлагают ответственность за передачу Крыма Украине на бывшего лидера СССР Никиту Хрущёва. Именно он распорядился в феврале 1954 года передать Крым Украинской Советской Социалистической Республике. По мнению историков, Хрущёв таким образом пытался наладить отношения с украинской элитой.

Однако Форманчук считает, что в потере Крыма нужно винить не первого секретаря ЦК КПСС, а первого президента России Бориса Ельцина, который оставил данный регион за Украиной после развала СССР.

Если Хрущёв даже не допускал мысли о том, что Москва может потерять Крым, то Ельцин осознанно пожертвовал этими исконно русскими территориями. Политолог уверен, что первый президент Украины Леонид Кравчук пошёл бы на передачу Крыма России, если бы это стало условием для независимости его страны.

В 1991 году при роспуске СССР Ельцин допустил предательство Крыма. Тогда нужно было оговаривать эти моменты. Кравчук наверняка согласился бы. Но Ельцин не настаивал, - рассказал Форманчук порталу Nation News.

Напомним, что в итоге Крым воссоединился с Россией только в 2014 году. Это произошло после проведения на полуострове народного референдума. Крымчане не поддержали произошедший на Украине госпереворот и испугались разгула украинских националистов.