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"Красота, ещё одна цветная революция": Соперница Лукашенко собрала тысячи людей на митинг
31 июля 2020, 10:05 • 84 • Политика
Один из кандидатов в президенты Белоруссии Светлана Тихановская устроила митинг в Минске. На акции в парке Дружбы народов собрались тысячи людей. По данным правозащитников, на митинге собрались не менее 25 тыс. человек. Пользователи рунета скептично отреагировали на митингующий Минск: "Красота, ещё одна цветная революция".
В белорусской столице в четверг, 30 июля, проходит предвыборный митинг-концерт в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. По оценкам правозащитников, на мероприятие пришло рекордное количество сторонников кандидата - не менее 25 тысяч человек.
Тихановскую также поддерживают Мария Колесникова и Вероника Цепкало, представляющие штабы не допущенных к выборам Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Напомним, что ранее соперница Лукашенко выступила против интеграции с Россией. По её словам, Белоруссии не нужно Союзное государство.
В рунете на акцию в Минске отреагировали скептично.
"Красота, ещё одна цветная революция за всё хорошее против всего плохого, через год-два ограбленные и нищие белорусы поедут по всей Европе, бубня про агрессивную Россию..." - отметил пользователь "Яндекс.Новости" Андрей Белов.
"Людям мало примера Украины, что ж, видимо, скоро получат, чего заслуживают", - написал Тоткнонадо.
"А дело прошлое - Зеленский с Порошенко на площади вели дебаты, и что? Зеленский стал президентом - что-то изменилось на Украине? А в Белоруссии ещё сложнее идти - или у России просить подаяние, или в Европу. Ни газа, ни нефти своей нет", - добавил Петр Пилипенко.
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