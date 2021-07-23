"Красные" становятся "радужными"? "Народное голосование" выводит на чистую воду

Уходящая неделя была богата на политические события: партии вышли из летаргии и начали активную кампанию. Всех затмили, пожалуй, два лидера: Геннадий Зюганов, фактически призвавший граждан к массовым протестным акциям, и Захар Прилепин, предложивший Зюганову объединить КПРФ с его партией. Оба шага могут нанести компартии серьёзный вред накануне выборов.

Опасная игра

Итак, лидер КПРФ заявил, что народу русскому "пора заканчивать отсиживаться и ворчать".

Надо активнее принимать участие в организованных массовых мероприятиях. Уверяю вас, власть больше всего этого боится,

- сказал Зюганов, предположив, что если бы в Москве против пенсионной реформы вышел бы миллион человек – ее бы не было.

Многие политические эксперты тут же заговорили о том, что политик, возможно, решил поиграть на чужом поле, ведь риторика "надо выходить на улицы" и "власть боится массовых акций" - как раз в духе сторонников "берлинского пациента", которым нужен не результат, а картинка для отчета перед спонсорами. На самом же деле вряд ли власть боится незаконных акций – она прекрасно научилась с ними работать. А вот с теми, кто переступит "красную черту", она точно не захочет вести диалог. Потому что разговаривать можно с добросовестными и договороспособными оппонентами. А не с беспредельщиками.

С другой стороны, к словам Зюганова необходимо отнестись максимально серьезно, ведь рейтинг партии в данный момент, по данным ВЦИОМ, составляет 11-13 процентов. В масштабах страны это – миллионы. Иными словами, если КПРФ действительно займётся организацией протестных акций – она их, вне всяких сомнений, организует. И в этом случае ситуацией не преминут воспользоваться профессиональные "революционеры" или, если угодно, платные провокаторы-грантососы.

Нужно ли рассказывать, что может случиться дальше?

Но даже если не произойдёт ничего ужасного, игра на чужом поле вряд ли принесет КПРФ серьёзные политические дивиденды. Да, благодаря "митинговой" риторике за нее, возможно, проголосует часть адептов секты свидетелей Навального и другие радикалы, готовые поддержать кого угодно, лишь бы против Путина. Но это – 1 процент. А вот внушительная доля ядерного электората – государственники и патриоты – от партии вполне может и отвернуться. Если оппоненты КПРФ толково объяснят им, что партию занесло не туда, и что заигрыванием с врагами она может нанести стране непоправимый вред.

Хук слева

Немало обсуждений вызвало и обращение сопредседателя СРПЗ Захара Прилепина к Геннадию Зюганову, в котором он утверждает, что между партиями, в сущности, нет идеологических разногласий, и предлагает объединить их. После выборов, конечно. Но к чему тогда такой посыл звучит сейчас?

По мнению политолога Евгения Минченко, "это политтехнологическая история в чистом виде". И настоящие адресаты обращения – избиратели КПРФ: именно для них подчеркивается, что между партиями нет особой разницы, а, значит, все равно за кого из них голосовать. Но раз так – не лучше ли отдать свой голос молодому харизматичному Прилепину?

Ход, на самом деле, очень грамотный и даже изящный. Та ситуация, когда и принимать предложение не стоит, и игнорировать либо категорически отвергать его ни в коем случае нельзя: и то и другое чревато как для КПРФ, так и для Зюганова лично, серьезными имиджевыми потерями.

Однако лидер коммунистов, кажется, нашел единственно верную тональность для ответа.

Если есть хорошие идеи и с чем идти – после того, как выборы состоятся, готовы выслушать. Но сейчас уже идет реальная борьба и конкуренция,

- сказал он.

А главное – Зюганов напомнил, что в партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" несколько сопредседателей, и ему неизвестно, как идею оценивают другие лидеры. А такие предложения, по его словам, необходимо согласовывать. То есть фактически Геннадий Андреевич указал Прилепину на его место и в очередной раз продемонстрировал, что банальным троллингом "зубра и мастодонта" отечественного политикума не возьмёшь.

Хочется надеяться, что и ошибок с "митинговой" риторикой больше не повторится…

"Радужный" скандал

Пока политические тяжеловесы на федеральном уровне обмениваются лукавыми посланиями с тайными смыслами, в регионах происходят скандалы совсем другого рода. Как писал "Царьград", минимум в двух региональных группах КПРФ обнаружились "необычные" кандидаты – с голубым оттенком…

Некоторое время назад в Сети опубликовали весьма недвусмысленные фото действующего депутата Госдумы от КПРФ Алексея Корниенко. В текущей кампании он – первый номер в региональном списке КПРФ №17, который объединяет Приморский край, Хабаровский край, Сахалинскую и Еврейскую автономную области и, вдобавок, выдвинут одномандатником в Сахалинской области. Telegram-каналы "Медиакиллер" и "Караульный" сообщили, что Корниенко якобы давно пользуется Hornet – сервисом для знакомств в среде извращенцев. Также, по данным инсайдеров, Корниенко регулярно "лайкает" посты открытого гея Владимира Авдеева и, более того, выкладывает фотографии совместного досуга.

Заподозрили в "интересной" ориентации и Олега Михайлова, занимающего второе место региональной группе № 8 кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ (республики Карелия и Коми, Архангельская и Мурманская области). Также он выдвинут кандидатом по Сыктывкарскому одномандатному округу.

Некоторые эксперты поспешили обвинить руководство КПРФ в заигрывании с сообществом извращенцев. Это, если честно, вряд ли: отношение Геннадия Зюганова к извращенцам хорошо известно. А вот то, что руководству КПРФ давно пора взяться за наведение порядка в региональных отделениях – факт. И дело не в "радуге" дело в том, что среди активистов КПРф, в том числе и региональных депутатов, слишком много поклонников "берлинского пациента".

Пошли в рост

Традиционно переходим к цифрам. И в этот раз порадуем вас новыми гранями: в "Народном голосовании" приняли активное участие кандидаты в Госдуму от "Партии Роста". 94 процента из них считают Крым русским, и 6 процентов респондентов отказались отвечать на этот вопрос.

Фото: Царьград Фото: Царьград

Верят в Бога 82 процента опрошенных представителей партии, и 6 процентов заявляют об атеистической позиции. 12 процентов отказались обсуждать религиозные взгляды. А вот с поправками к Конституции дела обстоят сложнее: голосовали за них только 29 процентов кандидатов от партии, не поддержал их 71 процент опрошенных. И – ни одного отказа от ответа на этот вопрос! По крайней мере, пока.

Фото: Царьград

94 процента респондентов от "Партии Роста" заявили, что их дети учатся в России, и 6 процентов отказались от ответа. 82 процента представителей партии высказались против гей-парадов, 6 процентов допускают такую возможность, и 12 процентов респондентов не захотели дать ответ на этот вопрос.

Фото: Царьград

Относительно парламентских партий – динамика сохраняется. Считают Крым территорией России 96 процентов единороссов (4 процента отказов), точно такие же показатели у партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Объявили полуостров нашим 92 процента респондентов от ЛДПР (8 процентов отказов) и 90 процентов представителей КПРФ (10 процентов отказов).

Фото: Царьград

Верят в Бога 97 процентов представителей партии власти (3 процента отказов от ответа). Считают, что Бог есть, 88 процентов респондентов от ЛДПР, при этом 4 процента представителей партии объявили об атеистической позиции и 8 процентов отказались от ответа. В СРПЗ 85 процентов верующих при 5 процентах атеистах и 10 процентах отказавшихся отвечать. В КПРФ число верующих и атеистов сравнялось: по 40 процентов тех и других. 20 процентов коммунистов не захотели говорить о своих религиозных убеждениях.

94 процентов единороссов голосовали за изменение Основного закона (6 процентов отказов). Поддержали поправки 80 процентов представителей ЛДПР, 12 процентов проголосовали против, и 8 процентов не захотели дать ответ на этот вопрос. Проголосовали за них 64 процента эсеров, 28 процентов из них не поддержали поправки, и 8 процентов респондентов от партии не ответили на вопрос. Среди опрошенных представителей КПРФ поправки к Конституции поддержали 8 процентов, 84 процента голосовали против и 4 процента коммунистов отказались отвечать.

По-прежнему не хотят говорить, в какой стране учатся их дети, 6 процентов единороссов, 10 процентов справедливороссов, 11 процентов представителей КПРФ и 16 процентов респондентов от ЛДПР.

Сохраняется динамика и в ответах на вопрос о поддержке гей-парадов. 91 процент представителей партии власти выступают против (9 процентов отказов). Против них высказались 86 процентов справедливороссов, 6 процентов представителей партии допускают такую возможность, и 8 процентов отказались от ответа. Не поддерживают парады извращенцев 87 процентов респондентов от КПРФ (13 процентов отказов). Показатели ЛДПР: 86 процентов против, 2 процента допускают такую возможность, и 12 процентов либерал-демократов отказались отвечать на вопрос.

Фото: Царьград

Напомним, что в рамках проекта кандидатам в депутаты Госдумы задают пять вопросов, на которые необходимо дать прямые и четкие ответы:

Чей Крым?

Бог есть?

Вы голосовали ЗА поправки к Конституции?

В какой стране учатся ваши дети?

Вы за гей-парады?

За ответы политикам начисляется определенное количество баллов, которые формируют итоговый рейтинг каждого из них. Рейтинги публикуются на сайте проекта. Всего на данный момент в исследовании приняли участие более 350 потенциальных кандидатов в Госдуму. 95 процентов из них эксперты сочли патриотами, и 5 процентов – русофобами.

Как видим, не сбываются прогнозы скептиков о том, что-де кампания будет скучной и неконкурентной. Интриги и изящные технологические выпады начались уже на старте, и дальше, надо полагать, будет еще интереснее.

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