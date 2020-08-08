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"Красные линии" ядерного сдерживания: Российский Генштаб выдал предупреждение

08 августа 2020, 03:55  •  42 • В мире
Россия обозначила "красные линии" в области ядерного сдерживания. Их переступать не следует, ответ Москвы будет сокрушительным, пообещали в Генштабе ВС РФ.
В Основах государственной политики в области ядерного сдерживания обозначены "красные линии", которые должны стать рамками для потенциального противника. В частности, как говорится в статье представителей Генштаба ВС РФ, игнорирование этих "красных линий" аукнется противнику сокрушительным ударом.
Документ, о котором идёт речь, утверждён в начале июня президентом РФ Владимиром Путиным. В нём, в частности, указывается, что меры ядерного сдерживания направлены на "обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия", если противник рискнёт атаковать нашу страну или государство-союзник.
Как уточнили в Генштабе, ответ на провокацию будет сокрушительным, при этом он будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от обстановки.
Кроме того, в статье говорится и про общемировую ситуацию. Авторы выражают опасение, что при отсутствии международных соглашений, ограничивающих гонку стратегических вооружений, мировая безопасность окажется на грани катастрофы.
Речь идёт в том числе о скором прекращении действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Представители Генштаба подчёркивают, что после прекращения действия договора "военно-политическая обстановка существенно осложнится", поскольку США смогут бесконтрольно наращивать свои стратегические вооружения.
"Подчеркнём, что это чрезвычайно опасный путь, потому что мир снова, как и во второй половине XX века, будет балансировать на грани мировой ядерной катастрофы", - говорится в статье.
Публикация начальника управления Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Андрея Стерлина и ведущего научного сотрудника Центра военно-стратегических исследований Военной академии Генштаба Александра Хряпина опубликована в газете "Красная звезда".

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