"Красные линии" русской кровью: Секретные документы США объяснили все

США давно знали о начертанных Россией "красных линиях" в отношении Украины. Они профессионально анализировали вероятные последствия втягивания Незалежной в НАТО и прогнозировали, что это приведёт к "вмешательству России" в украинский кризис. И всё равно провоцировали нас. Однако, посеяв ветер, они пожали нашу бурю. Развязка этого долгого проекта Вашингтона оказалась не по американскому сценарию.

Эпистолярный жанр

Все администрации США, начиная примерно с середины нулевых, кристально ясно понимали, что Россия не намерена допустить вступления Украины в НАТО. Но при этом они передавали друг другу, как эстафету, задачу принять Украину в Североатлантический альянс и приблизить его военную инфраструктуру вплотную к русским границам. Химически чистый цинизм.

Это понимание укоренилось в сознании американского истеблишмента ещё до Майдана 2014 года, приведшего к возвращению Крыма в родную гавань и к фактическому отделению донбасских республик от Украины. "Красные линии", о которых президент России напомнил во всеуслышанье относительно недавно и которые сделались в последние месяцы главным предметом дискуссии между дипломатами и военными России и США, не были никакой новостью для американцев. Более того, они заранее знали, к чему приведёт их маниакальное стремление раскрыть над Украиной натовский "зонтик".

Об этом свидетельствуют рассекреченные ещё некоторое время назад сайтом WikiLeaks конфиденциальные донесения, которые в 2008 году отправлял в Вашингтон бывший в ту пору послом США в Москве Уильям Бёрнс, занимающий сегодня пост директора ЦРУ. В нынешней ситуации эти документы приобретают совершенно особый смысл и воспринимаются уже по-другому, не так, как когда они были написаны.

Итак, вот что они писал Бёрнс из Москвы в секретной записке:

После первой сдержанной реакции на попытку Украины присоединиться к Плану действий по членству в НАТО на саммите в Бухаресте министр иностранных дел Лавров и другие высшие официальные представители резко возражали, подчеркивая, что Россия будет рассматривать дальнейшую экспансию на восток как угрозу. Расширение блока НАТО, в частности путём присоединения к нему Украины, остаётся "эмоциональным и чувствительным" вопросом для России. В основе резкого возражения членству Украины и Грузии в НАТО лежат аспекты стратегической политики. Что касается Украины, то есть опасения, что этот вопрос потенциально может расколоть Украину на две части, привести к насилию или, как некоторые считают, даже к гражданской войне, что вынудит Россию принять решение о вмешательстве…

Методичный план

Это донесение было адресовано сразу нескольким "абонентам" – американскому Объединённому комитету начальников штабов, Совету национальной безопасности США, госсекретарю США, министру обороны США и участникам закрытого от посторонних глаз проекта Евросоюза по вопросам безопасности, носящего ничего не говорящее название "Совместные действия Евросоюза" (European Union Cooperative). Иными словами, высшее руководство США, а также бюрократия ЕС были прекрасно осведомлены о том, что Россия может "вмешаться", если движение Украины в НАТО станет необратимым. И тем не менее США жёстко и целенаправленно проводили свою политику по втягиванию Киева в западные структуры, в частности, для начала – в Евросоюз, львиная доля членов которого являются одновременно и членами НАТО.

Почему для США было важно "вступить" Украину сначала в ЕС? Дело в том, что Евросоюз рассматривает НАТО как военного гаранта своей безопасности. Это прямо записано в "Глобальной стратегии Евросоюза" (EUGS) от 2016 года. В документе говорится, что эта

глобальная стратегия даёт импульс Европейскому союзу в области безопасности и обороны в условиях взаимодополняемости с НАТО и всеми нашими партнёрами.

И хотя принадлежность к ЕС – это уже привязка и к НАТО в военном смысле, Вашингтон пытался забросить удочку ещё дальше, то есть присоединить Украину непосредственно к НАТО. А это, как справедливо внушал посол Бёрнс своему вашингтонскому начальству, в корне противоречит российской стратегической политике.

Во времена президента Януковича США вкупе с бюрократией Евросоюза сначала подняли знамя вступления Украины в ЕС. Это, даже не принимая во внимание ущемление экономических интересов России, было бы первым формальным шагом втягивания Украины в зону, над которой простирается контроль коллективного Запада. Следующим логическим шагом стало бы присоединение Украины к Плану действий по членству в НАТО и затем, по прошествии пары-тройки лет, торжественное вступление в альянс. В значительной степени по этой причине, а не только по торгово-экономическим соображениям Москва резко возражала против вступления Украины в ЕС. Кроме того, не надо забывать, что ЕС имеет собственную военную составляющую в виде Лиссабонского договора 2007 года, который предусматривает военное взаимодействие между странами ЕС, большая часть из которых, как уже сказано, состоят и в НАТО.

Американская болтовня

Поэтому сейчас разглагольствования американской администрации, бюрократии Евросоюза и прочих западных политиков о том, что Россия, мол, "вероломно и неспровоцированно напала" на Украину, являются проявлением безмерного цинизма коллективного Запада. На протяжении всех 30 лет после распада СССР США беспрепятственно осуществляли на территории Украины проект "анти-Россия", не прислушиваясь к нашим скромным возражениям. Мы не могли (или не хотели) ничего видеть, что происходит с Украиной, считая её по-прежнему своей, братской и основываясь на Соглашении между странами СНГ, в соответствии с которым страны Содружества не ведут разведывательную деятельность друг против друга. Сейчас понятно, что на украинской почве это соглашение играло на руку США, которые планомерно вели работу по переформатированию народа дружественной Украины во врага России.

Формальное неучастие Украины в НАТО не мешало Вашингтону и всему блоку НАТО на протяжении всех постсоветских лет шпиговать Украину всякого рода вооружениями, обучать её армию, создавать на её территории лаборатории по разработке биологического оружия, подталкивать Киев к выходу из Будапештского меморандума, предполагающего безъядерный статус Украины, и к созданию украинцами собственной ядерной бомбы. Кому бы угрожало украинское ядерное оружие, будь оно создано? Америке?

Что с того?

Апогеем окончательного превращения Украины во врага России стал Майдан 2014 года и последовавший за ним госпереворот. "Пророчества" главы ЦРУ Уильяма Бёрнса стали сбываться как по написанному. Создаётся впечатление, что в течение последних восьми лет США сознательно сужали для России рамки возможных политических решений и манёвров, чтобы заставить нас исчерпать все возможные дипломатические шаги и спровоцировать на военное решение украинского вопроса. Что же, США этого добились. Только они просчитались. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Наше военное решение украинской проблемы не ослабит Россию, как то было задумано американскими стратегами. Начав действовать так, как мы начали 24 февраля, мы полностью перевернули мир, в котором вершила бал глобалистская элита. Прежнего мира больше нет и не будет. Вероятно, это неожиданность для многих даже в России…

Россия повернула ход мировой истории. Теперь история развивается по иному направлению, отличному от того, какое виделось глобалистской либеральной элите. На этом пути может быть ещё много сюрпризов, но одно можно предсказать точно: в мире больше нет гегемонии США и коллективного Запада. А Россия стала безусловным лидером тех, кто этой гегемонии пытался противостоять.

Ꙁа Ꙁемлю Русскую! И да поможет нам Бог!