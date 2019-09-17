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"Красные флажки" независимости: В Белоруссии опровергли планы о создании конфедерации с Россией
17 сентября 2019, 07:09 • 114 • В мире
Появившиеся в СМИ сообщения о том, что между Россией и Белоруссией будет создана конфедерация с единой налоговой системой опровергли в Минске. "Красные флажки — это суверенитет и независимость!", - заявили в Минске
В ходе экономической интеграции с Россией, главным приоритетом остается независимость двух стран, отметил пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.
"Красные флажки - это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается - к этому страны не готовы", - заявила Эйсмонт в интервью изданию "Наша Нива".
Так пресс-секретарь Лукашенко отреагировала на публикацию в российской газете "Коммерсанте", автор которой описал характер ожидаемой интеграции с использованием "принципа конфедеративности".
Наталья Эйсмонт напомнила, что для решения вопросов двусторонних отношений существуют специально созданные органы, в числе которых Парламентское собрание, Союзный Совмин и Высший госсовет Союзного государства. Такая договоренность существует между президентами России и Белоруссии.
Напомним, в понедельник, 16 сентября, "Коммерсант" опубликовал материал, в котором утверждалось, что до 2021 года будут созданы единые налоговый и гражданский кодексы. Это произойдет в рамках частичного объединения экономик.
Белоруссия и Россия готовы унифицировать учет собственности, а еще полностью объединить банковский надзор (но будут сохранены при этом два центробанка). Помимо прочего, планируется ввод единого регулятора рынка нефти газа и электроэнергии.
Самое примечательное здесь, утверждало издание, что степень такой интеграции здесь будет намного выше, нежели в ЕС, то есть, "фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства".
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