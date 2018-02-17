"Красную машину" признали лучшей хоккейной командой в истории

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Сборная СССР 1984 года стала лидером рейтинга лучших хоккейных команд в истории Олимпийских игр.

Самой лучшей хоккейной командой за всю олимпийскую историю является сборная Советского Союза образца 1984 года, пишет Athlon Sports.

Издание отмечает, что после серебряной медали на Олимпиаде-1980 в американском Лейк-Плэсиде советская сборная имела двойную мотивацию на ОИ-1984 в Сараево. В итоге советские хоккеисты выиграли все семь матчей и стали олимпийскими чемпионами.

Сборная 1984 года, "несомненно, была самой доминирующей" среди всех команд СССР, которые выиграли золото ОИ, считают авторы рейтинга.

На второе место они поставили сборную Канады 2014 года, которая победила на Олимпиаде в Сочи. Сборную назвали лучшей среди команд современной эпохи НХЛ.

При этом авторы топа отметили, что сборная Канады образца 2014 года не смогла бы одолеть советскую команду.

Замкнула тройку лидеров сборная Канады 1924 года, ставшая победительницей первых в истории зимних Олимпийских игр.