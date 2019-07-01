"Красная тревога": Введение в Гонконг войск - мир, а не война - эксперт

По словам Санакоева, ситуация в Гонконге накалялась постепенно - несколько недель. Началось все с того, что выступали против депортации на материк нарушителей законов, сегодня используются любые другие поводы.

"Собственно, вам это ничего не напоминает? Когда, например, в Грузии готовились протесты по поводу ЛГБТ, но быстро возникла другая ситуация - и решили как раз протестовать уже по поводу депутата Гаврилова", - напоминает Санакоев.

По его словам, в Гонконге такой же случай. Когда различные НКО, руководимые из-за океана, действуют в своем направлении.

"Лишь бы были протесты, лишь бы совершать различные "цветные революции". Как раньше они назывались, "зонтичные", если помните, в Гонконге уже попытка была несколько лет назад. Так вот сегодня, собственно говоря, любой повод используется для того, чтобы вывести опять население на протестные действия. Мне кажется, что Китай предпримет достаточно жесткие меры, которые, конечно, тоже будут подвергаться критике, но это будут единственно верные решения, так как совершенно однозначно понятно, что все это режиссируется из-за океана", - считает эксперт.

Он подчеркивает, что выводят народ на улицы именно американцы, поскольку им надо и дальше дестабилизировать мир, потому что сегодня это является уже единственным методом поддержания спроса на доллар.

"Так как "пирамида" эта финансовая уже разрослась и разбухла. И, соответственно, любые действия, если они в свое время, в 2001 году, предприняли у себя на родине такие масштабные действия, как взрыв "башен-близнецов", то что им мешает в Гонконге побузить? Ничего", - делает вывод Санакоев.

По его словам, после "Двадцатки" ничего не изменилось в плане внешних доктрин США. Так, совсем недавно звучала фраза о том, что главнейшими противниками Штатов являются Китай и Россия.

"И то, что произошло на G20, - это всего лишь подтверждение того, что американцы не настолько сильны, чтобы диктовать свои условия и шантажировать и угрозами действовать в адрес Китая. Собственно говоря, мы увидели, что они пожали друг другу руки - и американцы сняли свои претензии, отменили дальнейшее введение тарифов", - отмечает Санакоев, добавляя, что с одной стороны, можно сказать, что данный конкретный бой торговой войны выиграли китайцы. Но американцы начинают уже действовать в более известных для них форматах - устраивая "цветные революции".

"Поэтому, да, безусловно, это является тем шагом, который американцы в недобросовестной конкуренции со своим конкурентом, фактически экономикой № 2, будут использовать. И мы теперь это будем очень часто видеть. Но мне кажется, что мир уже серьезно изменился. Он уже не тот, который был в конце XX века, и даже в начале XXI века. И сегодня вот этот "мировой жандарм", или "гегемон", как они сами себя определили, уже не в силах диктовать свои условия всему миру. Уже мир не однополярен. И, во-первых, это, конечно, связано с самим Китаем, который так мощно вырос. Во-вторых, это связано с тем, что много стран объединяются, я имею в виду, конечно, прежде всего, и Россию, и страны БРИКС, страны ШОС. Много очень других стран, которые не входят в какие-либо эти организации, но тем не менее точно выступают против американской гегемонии", - говорит Санакоев.

Сегодня, по его словам, победить таким методом уже не получится.

"У меня ощущение такое, что те закулисные силы, которые, собственно, как марионетками, всеми странами манипулируют, они могут бросить, знаете, Соединенные Штаты, увидев, что из этого уже всё, что можно было, выжали, и уже переходить на какие-то другие решения, думать о том, как свои материальные интересы сохранить в других частях мира. Так что мне кажется, чем это может закончиться - тем, что мирные силы победят без войны", - предполагает эксперт.

При этом, по его мнению, Китай готов вести в Гонконг войска и имеет на это полное право - это же его территория.

"Поэтому здесь говорить о том, что они будут делать у себя, - это не приходит с точки зрения каких-то мировых раскладов. То, что Китай введет в Гонконг войска, - это не является началом войны. Наоборот, это является началом мира", - резюмировал Санакоев.