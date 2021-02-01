"Красивый зверёк, но...": Сатановский нашёл гениальное сравнение для "навальнят", ЦРУ и Госдепа

Политолог Евгений Сатановский обратил внимание на то, что в Подмосковье объявлено о начале программы по изучению состояния местной популяции крапчатого суслика. В то время как в Австралии учёные разобрались в "важнейшем вопросе" местной аборигенной фауны: как вомбаты кубиками гадят.

"Оказывается, кал у них образует кубическую форму только в последних 17% желудочно-кишечного тракта. Замечательная точность! И, главное, насколько это значимо для человечества!!! Теперь, если что, люди тоже к этому смогут стремиться. Появилась-таки достойная цель у населения планеты. Не зря оно к этому тысячи и десятки тысяч лет шло", - иронично отметил Сатановский.

Он напомнил, как раньше стремились изучить архитектуру, музыку, литературу или живопись, а теперь - блоги, инстаграмы, рэп и "трансгендерные извращения" наравне с "Домом-2".

"Так что если к этому ещё добавить умение кубиками гадить, то прогресс налицо - эволюция вполне удалась", - заметил политолог.

В этом контексте он нашёл логичным упомянуть ралли "Свергаем Путина", запущенное "Навальным-Карнавальным". Сатановский пишет, что "народ на улицы вышел", хотя много меньше, чем раньше.

"Опять им это власти не согласовали, а самых буйных замели. Но в качестве нового слова в этом движении, которое гордо именует себя протестным, можно отметить базы данных по силовикам, которые выложены в Сеть", - обратил внимание эксперт, напомнив, что точно так же делали и в Белоруссии.

По его словам, это уже не дурь и не шалость, а самое настоящее провоцирование гражданской войны, причём сделанное под копирку с подрывной деятельностью белорусского "партизанского отряда мадам Тихановской".

"То ли Госдепартамент ту цидулю рисовал, то ли сразу Центральное разведывательное управление Соединённых Штатов Америки, пока непонятно. Конкретно кто, надо их послов спрашивать. Но если зверь мяукает, как кошка, царапается, как кошка, и мышей ловит, как кошка, то это кошка. Что и ко всем переворотам, бунтам, протестам и революциям в сегодняшнем мире, с их явным американским происхождением, относится", - отметил Сатановский.

При этом в США, заметил он, так любят демократию, что даже войска ввели, чтобы установить власть президента от этой самой Демократической партии.

"Лучше бы они своими сусликами занимались, что ли? Ну, или собачками луговыми, которые там у них за сусликов сходят. Или, ещё лучше, скунсами. Красивый же зверёк. Одно удовольствие на него любоваться. Только в прямом общении больно вонюч. И в этом он точь-в-точь как наша нынешняя гопота, по неизвестной причине называющая себя оппозицией, которая к власти рвётся на том простом основании, что она её, власть, хочет. Благо ничего конкретного насчёт того, что с властью делать будет, она не говорит, и никакой надежды, что будет лучше тех, кого пытаются спихнуть, не даёт", - отметил политолог.