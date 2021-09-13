"Красивый жест" Украины с афганцами удивил экс-министра: "Мы своих-то не обеспечиваем"

Бывший глава МВД Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв удивился, узнав о "красивом жесте" - обещании Киева принять афганцев. "Мы своих-то не обеспечиваем", - напомнил он.

5 сентября советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина "точно выдержит" пять тысяч афганских беженцев. Он отметил, что это "образованная публика", которую Украина "будет использовать".

В эфире телеканала "112 Украина" Анатолий Могилёв отметил, что Киев намерен на бежавших с родины афганцев выделить около 700 миллионов гривен из федерального бюджета.

"Мы своих-то переселенцев из Донбасса и Крыма ничем не обеспечиваем, а из страны с военным конфликтом принимаем десятки людей вообще без документов", - отметил удивлённый экс-министр.

По его мнению, заявление о возможности приёма беженцев из Афганистана - не более чем "красивый жест", сделанный Киевом перед поездкой Зеленского в Вашингтон. На самом же деле на Украине нет денег ни на пенсии старикам, ни на зарплаты бюджетникам.