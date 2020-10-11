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"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИД Дании
11 октября 2020, 23:35 • 63 • Политика
Сергей Лавров всего пятью словами отреагировал на слова датского коллеги о присоединении к антироссийским санкциям. Но их хватило для победы над датским МИД. В Сети не сдержали восхищения очередной изящной "подколкой" Лаврова: "Красавец, просто послал".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров блистательно ответил главе МИД Дании Йеппе Кофоду, объявившему о присоединении своей страны к антироссийским санкциям за "отравление" Алексея Навального.
В ходе совместной пресс-конференции в Москве Лавров заявил о недопустимости санкций по неподтверждённым предлогам. На что Кофод несколько смущённо заявил, что Дания, само собой, также присоединится к санкциям против России за Навального.
Ответ Лаврова был, как всегда, неотразим: "Спасибо большое, мы пойдём обедать", - сказал, улыбаясь, глава МИД России и действительно объявил перерыв на обед.
В Сети слова российского дипломата оценили по достоинству: "Лаврову респект", "Лавров красавец, просто послал", "Ответ шикарен. Вроде и на *** не послал, а вроде и послал".
Напомним, что Франция и Германия обвиняют Россию в "отравлении" Навального ядом "Новичок", однако отказываются предъявлять доказательства по делу. Вместо этого Париж и Берлин лоббируют введение новых антироссийских санкций.
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