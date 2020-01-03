"Крадётся к вертолёту, прячась за спинами": Посольство США в Ираке приостанавливает работу, дипломаты разбегаются - СМИ

Посольство США в Багдаде объявило о приостановке консульской работы и отмене всех запланированных мероприятий из-за беспорядков и акций протеста. Напомним, они проходили у здания начиная с кануна нового года.

Власти США уже сейчас распространяют рекомендацию американским туристам стараться не приближаться к посольству в столице Ирака. Также гражданам Соединённых Штатов советуют вовсе воздержаться от поездок в Багдад.

Напомним, протесты в стране начались из-за атаки ВВС США на лагерь одной из шиитских группировок. Погибло 25 человек. Позже стало известно, что протестующие прорвались на территорию дипмиссии. Акции и погромы повторились и на следующий день.

А тем временем иракские СМИ распространили видео, на котором человек, предположительно сотрудник американского посольства, пригибаясь и прячась за спинами вооружённых охранников, продвигается к вертолёту.

"Крадётся к вертолёту, прячась за спинами", - пишет в Twitter пользователь @letavitsa.

"Тот момент, когда один из американских дипломатов убегает из посольства США в Багдаде", - подписали кадры в телеграм-канале Pars Today Russian.

Отметим, что иракские СМИ распространили эти кадры и добавили, что это произошло во время демонстрации иракцев у посольства США в Багдаде. В настоящее время протестующие покинули территорию американского посольства.