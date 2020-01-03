|
"Крадётся к вертолёту, прячась за спинами": Посольство США в Ираке приостанавливает работу, дипломаты разбегаются - СМИ
03 января 2020, 14:39 • 167 • В мире
Американское посольство в Ираке приостановило работу из-за беспорядков. Иракские СМИ уже успели опубликовать кадры, на которых, как утверждается, к вертолёту бежит американский сотрудник посольства. Он прячется за спинами своей охраны. "Крадётся к вертолёту, прячась за спинами", - сделали вывод в Сети. Некоторые и вовсе подчёркивают, что, мол, сейчас американские дипломаты разбегаются.
Посольство США в Багдаде объявило о приостановке консульской работы и отмене всех запланированных мероприятий из-за беспорядков и акций протеста. Напомним, они проходили у здания начиная с кануна нового года.
Власти США уже сейчас распространяют рекомендацию американским туристам стараться не приближаться к посольству в столице Ирака. Также гражданам Соединённых Штатов советуют вовсе воздержаться от поездок в Багдад.
Напомним, протесты в стране начались из-за атаки ВВС США на лагерь одной из шиитских группировок. Погибло 25 человек. Позже стало известно, что протестующие прорвались на территорию дипмиссии. Акции и погромы повторились и на следующий день.
А тем временем иракские СМИ распространили видео, на котором человек, предположительно сотрудник американского посольства, пригибаясь и прячась за спинами вооружённых охранников, продвигается к вертолёту.
"Крадётся к вертолёту, прячась за спинами", - пишет в Twitter пользователь @letavitsa.
"Тот момент, когда один из американских дипломатов убегает из посольства США в Багдаде", - подписали кадры в телеграм-канале Pars Today Russian.
Отметим, что иракские СМИ распространили эти кадры и добавили, что это произошло во время демонстрации иракцев у посольства США в Багдаде. В настоящее время протестующие покинули территорию американского посольства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
167
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 декабря 2019, 21:54
|
01 января 2020, 20:24
|
31 декабря 2019, 21:39
|
27 декабря 2019, 16:39
|
31 декабря 2019, 05:24
|
31 декабря 2019, 08:39
|
30 декабря 2019, 17:54