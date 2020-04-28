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"Крабовым делом" Собчак заинтересовались в Совфеде: Маму "светской львицы" проверят на конфликт интересов

28 апреля 2020, 07:10  •  353 • Политика
В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на наличие конфликта интересов в связи с письмом в Верховный суд по поводу ареста имущества двух крабодобывающих компаний, связанных с её дочерью Ксенией Собчак.
Совет Федерации заинтересовался информацией в СМИ о том, что сенатор от Республики Тыва Людмила Нарусова обратилась в Верховный суд в связи с арестом имущества двух крабодобывающих компаний, связанных с её дочерью Ксенией Собчак. Комитет Совфеда по этике проверит сенатора на наличие конфликта интересов.
Речь идёт о том, что мать Ксении Собчак, сенатор Людмила Нарусова, обратилась в Верховный суд, чтобы добиться снятия ареста с имущества двух крабодобывающих компаний, связанных с её дочерью. Политик поставила под сомнение правомерность решения Следственного комитета и суда Южно-Сахалинска по "крабовому делу".
"Заявление поступило. Будем проверять", - сообщил зампред Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов.
Он отметил, что заявление о проверке действий Нарусовой поступило от представителей СМИ. При этом политик не стал называть, какое конкретно издание обратилось с просьбой провести проверку.
"У нас сроки ограничены 30 днями. Мы за это время позицию отработаем и доложим её председателю Совета Федерации. А она уже будет принимать решение", - цитирует ТАСС слова Мамедова.

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