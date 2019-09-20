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"Козырь Кремля": Детектив, заявивший о доказательствах по делу МН17, получил новый неожиданный "статус"

20 сентября 2019, 03:24  •  68 • Политика
Немецкий детектив Йозеф Реш, в очередной раз заявивший о наличии у него неких сенсационных доказательств по делу МН17, получил новый неожиданный "статус". Англоязычные пользователи Твиттера уже успели окрестить его… "козырем Кремля".
Напомним, что детектив недавно распространил заявление о том, что он готов обнародовать свои данные расследования по крушению малазийского Боинга в небе над Украиной. Он дал срок Совместной следственной группе до 18 октября – Реш хочет выполнения ряда своих условий – прежде всего, максимальной огласки через глобальные СМИ – своих материалов.
При этом Реш указывает, что если ответа до указанной даты он не дождется, все результаты его работы никогда никто не увидит. Детектив считает, что отсутствие отклика будет означать, что мировое сообщество не заинтересовано в доказательствах по делу МН17.
В обсуждении того, какие именно материалы может обнародовать Реш, последний получил неожиданную "регалию". Пользователь @sl0zhny выразил в Твиттере мнение, что "Реш никогда не раскроет фальшивые "улики", поскольку упомянутые лица не согласятся на его условия к 18 октября. Также он не расскажет о лицах, которые пытались дискредитировать ССГ через него и "дело будет закрыто".
Однако ему возразил популярный блогер под ником Marcel – к слову, специализирующийся именно на теме малазийского Боинга. По его мнению, ССГ не захочет брать материалы Реша, но его предложение вполне может принять Малайзия. "Кремль действительно будет использовать свой козырь под названием Реш", - заявляет блогер.
Фото: Скриншот twitter.com/marcelvandenber

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