24 января - сложная дата в истории казачества. В 1919 году именно 24-го вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) "Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах", которая стала началом и руководством к осуществлению политики расказачивания. Сопроводительное письмо от 29 января подписал Яков Свердлов.

Уничтожить казачество должны были "кожаные" - именно так называли пришедших к власти после Октябрьской революции коммунистов. Например, Свердлов, по воспоминаниям Троцкого, "ходил в коже с ног до головы, т.е. от сапог до кожаной фуражки" ("Вокруг Октября"), и был не только по одежде, но и по всему своему внутреннему складу радикальным большевиком.

Политика расказачивания практиковалась в рамках проводимого большевистским государством массового красного террора по отношению ко всем инакомыслящим, инакодействующим и инакоживущим, бывшим верноподданным Российской Империи.

Как формулировал основные признаки красного террора Феликс Дзержинский:

Это устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности или роли их в прошлые дореволюционные периоды

(см. его интервью сотруднику "Укророста": Известия ВУЦИК, 1920, 9 мая).

Для большевиков казаки были не только классово чуждым элементом, но и, что более важно, это было военное сословие, игравшее контрреволюционную роль "в прошлые дореволюционные периоды", участвовавшее в подавлении большинства революционных выступлений.

По замыслу большевиков-марксистов, русское казачество как отдельное и привилегированное военное сословие должно было быть целенаправленно и планомерно уничтожено. Такова была масштабная месть революционеров своим дореволюционным "гонителям". Совершенно логичным образом "кожаные" опасались столкновений с сильнейшим противником, который не забыл предательства и стоял за свою землю.

В деталях о расказачивании Царьград рассказывает в расширенной публикации. Мы не можем позволить себе забывать о таких страницах нашей истории.