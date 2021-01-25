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"Кожаные" против: Как уничтожали русское казачество, испугавшись возмездия

25 января 2021, 07:05  •  179 • Политика
Русское казачество пугало "кожаных", потому и была выпущена директива, предписывающая уничтожить сильного противника.
24 января - сложная дата в истории казачества. В 1919 году именно 24-го вышла директива Оргбюро ЦК РКП(б) "Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах", которая стала началом и руководством к осуществлению политики расказачивания. Сопроводительное письмо от 29 января подписал Яков Свердлов.
Уничтожить казачество должны были "кожаные" - именно так называли пришедших к власти после Октябрьской революции коммунистов. Например, Свердлов, по воспоминаниям Троцкого, "ходил в коже с ног до головы, т.е. от сапог до кожаной фуражки" ("Вокруг Октября"), и был не только по одежде, но и по всему своему внутреннему складу радикальным большевиком.
Политика расказачивания практиковалась в рамках проводимого большевистским государством массового красного террора по отношению ко всем инакомыслящим, инакодействующим и инакоживущим, бывшим верноподданным Российской Империи.
Как формулировал основные признаки красного террора Феликс Дзержинский:
Это устрашение, аресты и уничтожение врагов революции по принципу их классовой принадлежности или роли их в прошлые дореволюционные периоды
(см. его интервью сотруднику "Укророста": Известия ВУЦИК, 1920, 9 мая).
Для большевиков казаки были не только классово чуждым элементом, но и, что более важно, это было военное сословие, игравшее контрреволюционную роль "в прошлые дореволюционные периоды", участвовавшее в подавлении большинства революционных выступлений.
По замыслу большевиков-марксистов, русское казачество как отдельное и привилегированное военное сословие должно было быть целенаправленно и планомерно уничтожено. Такова была масштабная месть революционеров своим дореволюционным "гонителям". Совершенно логичным образом "кожаные" опасались столкновений с сильнейшим противником, который не забыл предательства и стоял за свою землю.
В деталях о расказачивании Царьград рассказывает в расширенной публикации. Мы не можем позволить себе забывать о таких страницах нашей истории.

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