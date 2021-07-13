"Коза" Лукашенко: Россия и Белоруссия ударили по Европе

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург с полуофициальным визитом. Президент Белоруссии бывает в России, кажется, уже чаще, чем на своей даче. С одной стороны, это не может не радовать, но вот с другой…

Незапланированный план

Справедливости ради надо отметить, что сразу же появились сообщения, что о сегодняшнем визите президенты договорились во время телефонного разговора ещё 1 июля, но суть не меняется, Лукашенко прилетел практически без предупреждения.

Сразу после приземления он отправился в Константиновский дворец, где на официальной части для прессы полюбезничал с Владимиром Путиным на темы санкций и, что немаловажно, неправительственных организаций, которых, по словам Лукашенко, сейчас более 1500 на территории Белоруссии.

Которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали. И не демократию, а вот этот вот террор. Вы должны понимать, что мы просто не можем иначе. Чем они занимались, понятно. Они финансировались извне. А мы всё думали: ну ладно, это же демократия, давайте будем говорить, сотрудничать. Вот и получили соответствующие результаты,

– вынес приговор президент Белоруссии.

Золотые Ваши слова, Александр Григорьевич. Только вот почему, наряду с "демократией" относительно прозападных НКО, которые цвели пышным цветом всё Ваше правление, Вы планомерно истребляли и запрещали работу пророссийских организаций на территории Белоруссии? Тех самых организаций, на которые Вы всегда могли бы опереться и которые должны были работать с людьми, русскими людьми, которым теперь забили голову окатоличиванием и "европейскими ценностями", на которые повелись украинцы.

Всё равно, Владимир Владимирович, это для нас не катастрофа. Террор этот и прочее. Мы справимся,

– бодро резюмировал Александр Лукашенко.

Извините, "для нас" или "для вас"? Если мы наконец-то стали полноценными "мы", Россия и Белоруссия, единое Союзное государство, то да, мы вместе справимся. Потому что нельзя делить единый организм, коим являются наши республики и народы. И коли было предательство в 91-м, то его необходимо исправить как можно скорее, а не устраивать торговлю "ты – мне, я – тебе". Родина – это не то материя, которой возможно торговать.

Санкционненько так…

Далее президент Белоруссии начал рассуждать о западных санкциях и их последствиях для Белоруссии, при этом зачем-то упорно показывая "козу" пальцами левой руки, видимо, подсознательно давая понять, где он видал все эти западные санкционные игрушки.

Кстати, "коза" у Лукашенко, надо заметить, уже получилась довольно бодливая, с витиеватыми такими рогами. Закрутив краник поставок бензина на Украину в ответ на закрытие воздушного пространства для белорусских перевозчиков, Лукашенко привёл в некоторое замешательство украинскую сторону, которая до этого рассуждала в духе "а нас-то за что", но вот теперь панически ищет замену белорусскому бензину в разгар летних полевых работ.

Независимая Литва, от которой и раньше ничего не зависело, теперь окончательно утратила субъектный международный статус, вопя "помогите, насилуют", после того как Белоруссия перестала жёстко отсеивать нелегальных мигрантов из солнечного Ирака и открыла транзитные двери в Евросоюз. Поскольку двери ведут прямиком в Литву – та кричит о помощи, прежде всего финансовой, для борьбы с этими самыми нелегалами. Этим, в сущности, всё по барабану, лишь бы платили. Наивная Европа пока платит, рассчитывая на порядочность литовцев, которые теперь все как один встанут на пути этих самых нелегалов. Ага. Встанут. Уже встали и начали строить забор.

С этими заборами ситуация уже и так комичная, достаточно вспомнить "забор Яценюка", на котором распилили не один десяток миллионов евро, теперь вот пришла очередь Литвы нажиться на утопическом проекте. Возможно, даже построят пару секций из рабицы, но поток мигрантов в благодатную Европу от этого вряд ли уменьшится. Ответ Лукашенко оказался очень бюджетным и эффективным. Как говорится, получи, литовец, гранату.

В общем, Белоруссия с санкциями справляется. Буквально сегодня вышел рейтинг недружелюбного S&P, который констатировал, что банковская система Белоруссии переносит вполне благополучно и финансовые ограничения. Ну, тут, скорее, уже помощь России играет свою роль. Если даже дармоеды из S&P признают, что финансовая система Белоруссии плевать хотела на западные санкции, то помощь действительно существенная.

Сообразить на двоих

После протокольной части лидеры России и Белоруссии удалились на приватную беседу, длившуюся почти пять с половиной часов. В сущности, это уже обычный хронометраж для подобных встреч. Как всегда, новости из-за закрытых дверей были довольно скупы. По опыту прошлых встреч круг обсуждённых вопросов касался дальнейшей поддержки Белоруссии в условиях санкций, совместных шагов по противостоянию западному давлению, обсуждения пресловутых дорожных карт дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, и внутренней политической обстановки в самой Белоруссии.

В отличие от предыдущих встреч, президенты решили не делать каких-либо публичных заявлений для прессы. Может, оно и к лучшему. За последние 25 лет болтовни было много. Пришло время реальных интеграционных действий. Надеемся, что 5 часов 20 минут прошли в практическом, реальном ключе.