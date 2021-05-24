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"Ковидная" версия WSJ о китайских учёных не выдержала критики: "Предположим, заболели, но…"
24 мая 2021, 08:20 • 79 • Политика
Версия американского издания Wall Street Journal (WSJ) о китайских учёных не выдержала критики ещё на уровне интернет-сообщества, не говоря о более серьёзном рассмотрении: "Предположим, они заболели, но…"
Речь идёт о материале WSJ, где говорится о том, что перед всемирной вспышкой пандемии коронавируса, случившейся в декабре 2019 года, в ноябре того же года трое китайских учёных из института вирусологии в Ухане обратились в больницу с тяжёлым заболеванием со схожими симптомами. При этом якобы все трое были членами одной и той же команды, занимающейся коронавирусом. Авторы статьи ссылаются на данные американской разведки и намекают на то, что расследование может дойти до якобы утечки вируса из лаборатории. В ответ на запрос журнала в МИД Китая уточнили, действительно ли США серьёзно заняты поиском истинной причины пандемии или просто от чего-то отвлекают внимание.
В русском сегменте Сети оценили материал издания и отметили, что ситуация напоминает народную пословицу о том, что тот, кто громче всех кричит "держи вора", - сам вор. Другие указывают на несостоятельность версии:
"Предположим, что китайцы, работающие в вирусологическом центре, заболели. Но вот поверить в то, что они попёрлись в общественную больницу со своими болячками - это бред. В таких центрах существуют собственные медсанчасти и есть протоколы действия сотрудников в подобных ситуациях", - констатирует alex_630.
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