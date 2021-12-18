"Ковчег демократии" превратился в лодку: National Interest заявил о морском превосходстве России

Издание National Interest заявило о морском превосходстве России над США. Авианосная ударная группа ВМС США, которую называют "ковчегом демократии", для России превратилась в простую лодку.

Как отметил обозреватель журнала Марк Эпископос, для России и США понятие военно-морской мощи всегда отличалось.

"Россия во всех её воплощениях всегда была сухопутной державой", - написал он, отметив, что ВМФ в нашей стране используется в основном для защиты обширных границ.

При этом, по мнению обозревателя, США всегда нуждались в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе. По словам Эпископоса, в России нет собственной авианосной ударной группы и не планируется её организация в ближайшее время, однако в стране чётко понимают возможные риски со стороны США. В качестве примера такого понимания автор привёл новую крылатую противокорабельную гиперзвуковую ракету 3М22 "Циркон" и подводный беспилотник "Посейдон". Эти и другие новейшие достижения России в области оружейных технологий дают возможность нейтрализовать указанные формирования США в случае войны с НАТО.