"Ковбойская тактика поссорит США со всем миром": В Крыму указали на обратный эффект антироссийских санкций

Напомним, ранее в США ввели очередные санкции в отношении Крыма. В частности, в списке оказались севастопольские чиновники и генеральный директор компании, осуществляющей перевозки по Крымскому мосту.

В Крыму в ответ на новые американские рестрикции указали на обратный эффект, назвав санкции контрпродуктивными. Такое мнение высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.

"В случае с Крымом, да и с Россией в целом они вызывают только противоположный эффект", - отметил собеседник "РИА Новости".

Поясняя свою мысль, он отметил, что введённые рестрикции "заставляют наращивать собственное производство", а также заниматься импортозамещением". В итоге это способствует "стрессоустойчивому экономическому рывку".

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов указал на ощутимые колебания в европейских странах, где, как полагает эксперт, санкции против нашей страны пролонгируют "как бы по инерции".

А вот американцы действуют, по его мнению, иначе - "нагло, беззастенчиво", и вообще США "продолжают идти напролом". Однако, как полагает Молохов, "ковбойская тактика рано или поздно поссорит США со всем миром".