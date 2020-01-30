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"Ковбойская тактика поссорит США со всем миром": В Крыму указали на обратный эффект антироссийских санкций

30 января 2020, 16:54  •  51 • Политика
Антироссийские санкции США в отношении Крыма, список которых накануне пополнил Вашингтон, контрпродуктивны, уверен сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец. Он указал на обратный эффект американских рестрикций. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов так и вовсе считает, что "ковбойская тактика поссорит США со всем миром".
Напомним, ранее в США ввели очередные санкции в отношении Крыма. В частности, в списке оказались севастопольские чиновники и генеральный директор компании, осуществляющей перевозки по Крымскому мосту.
В Крыму в ответ на новые американские рестрикции указали на обратный эффект, назвав санкции контрпродуктивными. Такое мнение высказал сопредседатель Ассамблеи славянских народов полуострова Роман Чегринец.
"В случае с Крымом, да и с Россией в целом они вызывают только противоположный эффект", - отметил собеседник "РИА Новости".
Поясняя свою мысль, он отметил, что введённые рестрикции "заставляют наращивать собственное производство", а также заниматься импортозамещением". В итоге это способствует "стрессоустойчивому экономическому рывку".
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов указал на ощутимые колебания в европейских странах, где, как полагает эксперт, санкции против нашей страны пролонгируют "как бы по инерции".
А вот американцы действуют, по его мнению, иначе - "нагло, беззастенчиво", и вообще США "продолжают идти напролом". Однако, как полагает Молохов, "ковбойская тактика рано или поздно поссорит США со всем миром".

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