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"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина

21 сентября 2020, 23:15  •  101 • Политика
Путин заявил о превосходстве российского оружия в новейшей истории. "Круто! Русские оказались высокотехнологичными, а ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут! Браво, Вова!" - комментируют новость в Болгарии.
Впервые у России есть самое современное оружие, которое может защитить страну от любых внешних посягательств, приводит слова президента Владимира Путина болгарское издание "Факти". Болгарские читатели оценили слова российского лидера.
"У России самое современное оружие и вакцины, братушек не остановить, молодцы!" - поздравляет комментатор под ником EL chochone.
"Подождите-ка, а не РФ ли разорилась из-за санкций? Это русские-то ничего не могут сделать? Это русские-то отсталые? А? Разбили всех в пух и прах!" - ехидничает az #Победа75.
"Круто! Русские оказались высокотехнологичными, а ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут! Браво, Вова!" - добавляет 789.
В свою очередь читатель с ником Славянобългарин обращает внимание на то, что в России сейчас производятся очень многие товары как собственной разработки, так и по зарубежным технологиям - от автомобилей до бытовой техники. В свою очередь США в основном производит только новые доллары, отмечает комментатор.
Впрочем, не обошлось и без прозападных комментариев.
"Увидев заголовок "русский триумф", я подумал, что 1 рубль стал стоить 1 евро. Проверил, но нет, 1 рубль = 89 евро", - пытается язвить "Кандидат".
"Бедняжки, опять оружием начали бряцать", - пишет Дгдгдг.
"Чтобы был баланс, нужно, чтобы все народы перешли к представительной демократии", - поучает Бгбг.
Впрочем, даже в рядах "западников" нашлись свои "диссиденты", которые не в силах отрицать очевидные успехи России.
Возможно, мы их недооцениваем, и всё у них не так плохо. Да, в России нет демократии, но она меняется, становится более современной и действительно развивается во многих сферах. Мой знакомый как-то ездил во Владивосток и был очень впечатлён этим далёким городом! - пишет ВЕН.

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