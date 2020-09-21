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"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина
21 сентября 2020, 23:15 • 101 • Политика
Путин заявил о превосходстве российского оружия в новейшей истории. "Круто! Русские оказались высокотехнологичными, а ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут! Браво, Вова!" - комментируют новость в Болгарии.
Впервые у России есть самое современное оружие, которое может защитить страну от любых внешних посягательств, приводит слова президента Владимира Путина болгарское издание "Факти". Болгарские читатели оценили слова российского лидера.
В свою очередь читатель с ником Славянобългарин обращает внимание на то, что в России сейчас производятся очень многие товары как собственной разработки, так и по зарубежным технологиям - от автомобилей до бытовой техники. В свою очередь США в основном производит только новые доллары, отмечает комментатор.
Впрочем, не обошлось и без прозападных комментариев.
Впрочем, даже в рядах "западников" нашлись свои "диссиденты", которые не в силах отрицать очевидные успехи России.
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