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"Коварный и опасный враг": Путин призвал ФСБ системно и решительно бороться с террором

20 декабря 2019, 06:09  •  40 • Политика
На праздничном концерте в БКД президент России Владимир Путин поздравил сотрудников ФСБ с Днём работника органов безопасности России. "Терроризм - коварный и опасный враг. Борьба с ним должна продолжаться системно и решительно", - отметил он в поздравительной речи.
Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря. Это произошло на концерте в Большом Кремлёвском дворце (БКД).
В ходе поздравительной речи глава государства отметил, что терроризм - это коварный и опасный враг. Путин подчеркнул необходимость совершенствования работы спецслужб, особенно в плане системной борьбы с терроризмом.
"Борьба с ним (террором) должна продолжаться системно и решительно при чёткой координации НАК (Национального антитеррористического комитета)", - сказал президент России.
Напомним, что 20 декабря отмечается День работника органов безопасности России. В преддверии праздника в БКД прошёл праздничный концерт для сотрудников ФСБ.
В это время неизвестный устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Погибло три человека, стрелок ликвидирован.

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