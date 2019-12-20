"Коварный и опасный враг": Путин призвал ФСБ системно и решительно бороться с террором

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря. Это произошло на концерте в Большом Кремлёвском дворце (БКД).

В ходе поздравительной речи глава государства отметил, что терроризм - это коварный и опасный враг. Путин подчеркнул необходимость совершенствования работы спецслужб, особенно в плане системной борьбы с терроризмом.

"Борьба с ним (террором) должна продолжаться системно и решительно при чёткой координации НАК (Национального антитеррористического комитета)", - сказал президент России.

Напомним, что 20 декабря отмечается День работника органов безопасности России. В преддверии праздника в БКД прошёл праздничный концерт для сотрудников ФСБ.

В это время неизвестный устроил стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. Погибло три человека, стрелок ликвидирован.