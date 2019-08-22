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"Котёл" захлопнулся: Сирийская армия овладела оплотом боевиков в провинции Идлиб
22 августа 2019, 00:39 • 95 • В мире
Подразделения сирийской армии зашли в город Хан-Шейхун, имеющий важное стратегическое значение, захлопнув таким образом "крышку котла" в Латаминском выступе в провинции Идлиб. В город бойцы ССА вошли с востока.
С высот Теллет-Нимр, которые господствуют над Хан-Шейхуном, где находился главный пост экстремистских группировок, формирования террористов были выбиты ещё в понедельник, 19 августа.
Таким образом, все территории, занимаемые боевиками с юга от города, окончательно взяты в кольцо. Информации о том, успели ли бандформирования выйти из этого района до того, как их анклав был закрыт в котле, не поступало. Однако известно, что часть боевиков покинули этот район ещё в понедельник. Тем не менее предполагается, что самые радикальные исламисты из коалиции "Хайат Тахрир Аш-Шам" никуда не ушли, а остались, чтобы воевать до конца.
По данным сирийской газеты al-Watan, сирийские военные не только установили полный контроль над Хан-Шейхуном, считавшимся оплотом "вооружённой оппозиции", но также контролируют трассу Дамаск - Алеппо, холм Нимр и вышку мобильного оператора Syriatel. Кроме того, под контролем правительственных сил - деревни Хорш-Хан и Вади-аль-Фатх на юге провинции Идлиб.
Напомним, что со 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. Однако после неоднократных нарушений со стороны боевиков уже 5 августа наступление сирийской армии на "вооружённую оппозицию" продолжилось.
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