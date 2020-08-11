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"Коты Леопольды" в России играют за США: Сатановский на примере "Северного потока - 2" сдал схему

11 августа 2020, 19:00  •  102 • Политика
Кредитор "Северного потока - 2" допустил срыв проекта. "У нас на этих направлениях такая толпа "котов Леопольдов" сидит, которые сразу объяснят, почему они неправы, но мы с ними конфликтовать никак не можем", - комментирует ситуацию Сатановский.
Компания Uniper, которая является одним из финансовых партнёров "Газпрома" по строительству "Северного потока - 2", допустила его приостановку из-за усиления санкций США. Ситуацию прокомментировал экономист и политолог Евгений Сатановский.
Он отмечает, что на кону всего-то каких-то 40 миллиардов евро, 31 из которых - инвестиции России. Не ссориться же из-за такой "смешной" суммы с американцами и европейцами, приводит эксперт "успокоительные" заявления внутренних врагов России.
"У нас на этих направлениях такая толпа "котов Леопольдов" сидит, которые сразу объяснят, почему они неправы, но мы с ними конфликтовать никак не можем, они себя ведут как свиньи, а мы как люди, они не придерживаются правил, а мы придерживаемся, и вообще нам с ними ещё надо об этом договариваться, и о том, и ещё вон о том...", - пишет Сатановский на своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Эксперт добавляет, что такой вот успокоительной фигнёй Запад уже 30 лет морочит России голову. И если в этот раз Москва снова это "проглотит", то это будет означать, что цена всей газовой, международной и внешней политики России в целом равняется нулю. И цена государства на мировой арене тоже ноль. И какая разница тогда, есть у страны гиперзвук и ядерные заряды или нет их, резюмирует эксперт.

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