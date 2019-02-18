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"Кот Скрипалей умеет ждать": в Сети прокомментировали российский флаг на строительных лесах в Солсбери
18 февраля 2019, 13:09 • 98 • В мире
Twitter и другие социальные сети заполнены комментариями о появлении на строительных лесах в Солсбери российского флага. Паблик "Вежливые люди" пишет: "Кот Скрипалей умеет ждать (с)".
Власти Солсбери злобно прокомментировали появление российского флага на строительных лесах на соборе Девы Марии.
"Что за глупая выходка - высмеивать серьезные события, произошедшие в Солсбери год назад", - написал в своем Twitter политик Джон Глен.
В России же после череды бездоказательных обвинений в ее адрес и в связи с тем, что спецслужбы Великобритании "обнаружили" "третьего отравителя из России" помимо Петрова и Боширова, соцсети шутливо реагируют на очередную провокацию.
Так, некоторые пользователи пишут: "Их там по ходу не трое было", комментируя, сколько неизвестных вывесили незамеченными российской флаг на соборе.
Паблик же "Вежливые люди" подписал фотографию: "Кот Скрипалей умеет ждать ©".
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