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"Костюм разваливается, зато пуговицы отличные": Малькевич словами Райкина ответил шастающим по ярмаркам в карантин

30 марта 2020, 05:35  •  30 • Политика
В Москве досрочно заработали ярмарки выходного дня. В этой связи эксперт Александр Малькевич вспоминает известный монолог Аркадия Райкина про костюм. "Костюм разваливается, зато пуговицы отличные", - цитирует он классика.
На фоне пандемии коронавируса в Москве досрочно - на неделю раньше - заработали ярмарки выходного дня. Ситуацию прокомментировал для Царьграда председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Он отмечает, что его удручает половинчатость некоторых принимаемых мер по сдерживанию коронавирусной инфекции. Следующая неделя объявлена нерабочей для проведения условного добровольного карантина. В регионах принимаются соответствующие указы, отменяются мероприятия. Но при этом из Сочи люди сообщают, что вчера, в субботу, там всё работало.
Всё работало - кафе, рестораны, магазины. Люди гуляют. При этом в интернете легко можно найти карту, скриншот Flightradar о том, какое количество рейсов туда отправилось из Москвы и других городов. То есть люди, получив эту неделю, извините, ломанулись в Сочи. А там местная торговля, видимо, под патронатом части властей, этим пользуется, - рассказал Александр Малькевич в интервью Царьграду.
Эксперт констатирует, что, к сожалению, нет целостной позиции по мерам противодействия распространению коронавируса. В этой связи совершенно верно поднят вопрос об уместности ярмарок выходного дня, считает Малькевич. Да, они на улице, на открытом воздухе. Но подождите, там же люди ходят, мимо друг друга проходят. Происходит контакт, отмечает он.
К сожалению, вспоминается классика, Аркадий Райкин, всё. Понимаете, да? К пуговицам есть вопросы? То есть сам костюм, вот этот знаменитый его монолог, сам костюм полное дерьмо. Но к пуговицам вопросов нету. Пуговицы отличные. Там красивый карманчик, платочек очень хорошо торчит из кармана. А в целом костюм разваливается. Вот так и тут получается, - констатирует эксперт.
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