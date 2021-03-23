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"Кость в горле у НАТО": Военный эксперт просчитал атаку на Польшу и Прибалтику из Калининграда
23 марта 2021, 15:45 • 98 • Политика
Военный эксперт Виктор Мураховский просчитал атаку на Польшу и Прибалтику из Калининграда. Также он смоделировал обратное наступление на российский регион-эксклав. По его мнению, данная область - "кость в горле у НАТО".
Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Виктор Мураховский оценил заявление российского сенатора Алексея Пушкова, который обратил внимание на истерию в западном мире вокруг Калининграда.
В своём Telegram-канале он заметил, что в США и союзных странах данный регион-эксклав рисуется как якобы серьёзная военная угроза Польше и Прибалтике. В действительности же за счёт этого нагнетания Запад стремится оправдать расширение НАТО в Восточной Европе и добиться включения в альянс Швеции и Финляндии.
Мураховский согласился с мнением Пушкова. В комментарии для телеканала Царьград он подчеркнул, что американские военные серьёзно преувеличивают уровень потенциальной опасности, исходящий со стороны Калининградской области.
- отметил собеседник "Первого русского".
Он добавил, что и войск НАТО, которые дислоцируются в европейских странах, совершенно недостаточно для захвата данного российского региона.
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