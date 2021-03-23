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"Кость в горле у НАТО": Военный эксперт просчитал атаку на Польшу и Прибалтику из Калининграда

23 марта 2021, 15:45  •  98 • Политика
Военный эксперт Виктор Мураховский просчитал атаку на Польшу и Прибалтику из Калининграда. Также он смоделировал обратное наступление на российский регион-эксклав. По его мнению, данная область - "кость в горле у НАТО".
Главный редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Виктор Мураховский оценил заявление российского сенатора Алексея Пушкова, который обратил внимание на истерию в западном мире вокруг Калининграда.
В своём Telegram-канале он заметил, что в США и союзных странах данный регион-эксклав рисуется как якобы серьёзная военная угроза Польше и Прибалтике. В действительности же за счёт этого нагнетания Запад стремится оправдать расширение НАТО в Восточной Европе и добиться включения в альянс Швеции и Финляндии.
Мураховский согласился с мнением Пушкова. В комментарии для телеканала Царьград он подчеркнул, что американские военные серьёзно преувеличивают уровень потенциальной опасности, исходящий со стороны Калининградской области.
Калининград не лакомый кусочек, а кость в горле у НАТО. Естественно, мы укрепляем свои военные возможности на этом направлении. Недавно была сформирована 18-я мотострелковая дивизия с составе 11-го армейского корпуса, ракетная бригада этого корпуса была переоснащена на комплекс "Искандер". И целый ряд других мер там проводится, в том числе по усилению возможностей Балтийского флота. Но военным специалистам очевидно, что силы, размещённые в Калининградской области, не обладают наступательными возможностями и не могут захватить территорию Прибалтийских стран или Польши,
- отметил собеседник "Первого русского".
Он добавил, что и войск НАТО, которые дислоцируются в европейских странах, совершенно недостаточно для захвата данного российского региона.
"Поэтому ситуация, действительно, больше похожа на информационную кампанию в СМИ, искусственное нагнетание истерии. На земле соотношение военных сил совершенно иное. Также надо понимать, что Калининградская область - это не какой-то обособленный район в составе Вооружённых сил РФ. В случае атаки это будет агрессия и против России. И соответственно, будут задействованы возможности всех наших ВС. Это прекрасно понимают военные специалисты и США, и НАТО. Они осознают всю бессмысленность какой-то отдельной операции по захвату Калининградской области", - резюмировал Мураховский.

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