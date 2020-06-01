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"Космос должен оставаться мирным": Военный эксперт о "топоре соперничества" Рогозина и Маска
01 июня 2020, 20:55 • 74 • Политика
Илон Маск на русском отреагировал на поздравление Дмитрия Рогозина. "Вначале они обменялись любезностями, зарыли условный топор соперничества и сейчас ведут диалог. Потому что всё-таки космос должен оставаться мирным", - комментирует военный эксперт Алексей Леонков.
Основатель SpaceX Илон Маск ответил на поздравление генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полётом нового пилотируемого корабля Crew Dragon на русском языке. Переписку в Twitter прокомментировал глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
Речь идёт о поздравлении, которое Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсети после успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС. Основатель SpaceX Илон Маск в ответ написал на русском языке "Спасибо, сэр".
По словам Владимира Устименко, данный диалог может свидетельствовать о будущем сотрудничестве SpaceX и Роскосмоса. Правда, о том, какую форму может приобрести это сотрудничество, глава пресс-службы раскрывать не стал.
Аналогичного мнения придерживается и военный эксперт Алексей Леонков, который также внимательно следил за ситуацией.
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