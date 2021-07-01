"Космический патруль" поможет России предугадывать провокации НАТО - военный эксперт

"Космический патруль" поможет России следить за обстановкой у границ и поможет предугадывать провокации НАТО. Так считает военный военный эксперт Виктор Баранец.

Речь идёт о космическом аппарате "Пион-НКС", который 25 июня был запущен на орбиту с космодрома Плесецк. Он должен стать частью спутниковой системы наблюдения "Лиана", которая расширит возможности России по мониторингу обстановки.

Полковник в отставке Виктор Баранец считает, что с помощью "Лианы" Россия сможет заранее узнавать о движении натовских кораблей к своим границам и вовремя реагировать.

Это некий космический патруль, работающий 24 часа в сутки, помогающий вовремя пеленговать те или иные угрозы... С высоты "Лианы" мы сможем заранее видеть движение вражеских кораблей к границам, - рассказал он "Народным новостям".

Эксперт отметил, что в настоящее время Россия отстаёт от США в плане количества спутников, поскольку в 90-е годы, когда страна переживала мощнейший политический и экономический кризис, космическая отрасль фактически была поставлена на паузу, а многие талантливые инженеры уехали за границу. Сейчас Россия активно развивает данный сегмент. При этом она, в отличие от США, делает ставку на качество космических аппаратов, а не количество.