Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
Главная / Политика

"Кошмар, которого боятся очень многие в США": Der Spiegel оценил исход выборов

05 ноября 2020, 20:25  •  101 • Политика
С 3 ноября не только в США, но и во всём мире ждут результатов президентских выборов. При этом эксперты не исключают, что итогов придётся ждать не дни, а месяцы. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, "решение об исходе президентских выборов принимают судьи - вот кошмар, которого боятся очень многие американцы".
То, что результаты выборов президента США могут быть ясны не сразу, было известно заранее. Противники в этой гонке, Дональд Трамп и Джо Байден, на протяжении кампании обвиняли друг друга в возможных подтасовках и готовились сражаться до победного. Не исключено, что в связи с малым разрывом между соперниками исход выборов в США разрешится в Верховном суде.
Немецкое издание Der Spiegel полагает, что это станет кошмаром для уже расколотого американского общества.
"После хаотичного месяца ожиданий и обвинений в манипуляциях один из кандидатов на выборах президента США побеждает по приговору суда. Вот кошмар, которого сейчас опасаются многие американцы", - говорится в публикации.
Немцы указывают, что штабы соперников готовились к такому сценарию: ещё перед выборами и демократы, и республиканцы наняли многочисленных адвокатов.
К тому же суд для Байдена, за которого уже были замечены проголосовавшие "мёртвые души", может оказаться роковым.
К примеру, в Пенсильвании суд может признать недействительными поступившие с опозданием бюллетени, отправленные по почте. Если это произойдёт, то Байден потеряет 20 выборщиков от этого штата и, возможно, проиграет выборы в целом.
Пока же ситуация остаётся в подвешенном состоянии - в ряде штатов ещё не обнародованы итоги подсчёта голосов. Президент США Дональд Трамп в своём Twitter призвал остановить подсчёт. Ранее он высказывал сомнения по поводу корректного подсчёта. В свою очередь Джо Байден в Twitter разместил GIF-картинку с призывом не останавливать подсчёт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
05 ноября 2020, 09:25
Путин согласился: Россия поддержит Белоруссию по-новому
05 ноября 2020, 13:05
Страны Кавказа призвали объединиться в Большую Россию
05 ноября 2020, 07:35
Закон на стороне Трампа: Найдена лазейка для пересчёта голосов
05 ноября 2020, 05:45
У России "железное алиби": Байден превзошёл Трампа "почтовыми голосами"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 октября 2020, 02:00
"Донбасс готов вернуться в состав Украины": Шпионы сдали инсайдера за 17 секунд
04 ноября 2020, 08:40
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"
04 ноября 2020, 20:35
Почему экономика Украины до сих пор не развалилась?
02 ноября 2020, 12:40
Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв
01 ноября 2020, 08:15
О Европе можно забыть: Украина начала мечтать о российском уровне жизни
04 ноября 2020, 05:00
Американцы ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон
03 ноября 2020, 18:55
"Умер мэр Геннадий Кернес": Интригу после инсульта от COVID-19 раскрыли в Харькове
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.