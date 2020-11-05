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"Кошмар, которого боятся очень многие в США": Der Spiegel оценил исход выборов
05 ноября 2020, 20:25 • 101 • Политика
С 3 ноября не только в США, но и во всём мире ждут результатов президентских выборов. При этом эксперты не исключают, что итогов придётся ждать не дни, а месяцы. Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, "решение об исходе президентских выборов принимают судьи - вот кошмар, которого боятся очень многие американцы".
То, что результаты выборов президента США могут быть ясны не сразу, было известно заранее. Противники в этой гонке, Дональд Трамп и Джо Байден, на протяжении кампании обвиняли друг друга в возможных подтасовках и готовились сражаться до победного. Не исключено, что в связи с малым разрывом между соперниками исход выборов в США разрешится в Верховном суде.
Немецкое издание Der Spiegel полагает, что это станет кошмаром для уже расколотого американского общества.
"После хаотичного месяца ожиданий и обвинений в манипуляциях один из кандидатов на выборах президента США побеждает по приговору суда. Вот кошмар, которого сейчас опасаются многие американцы", - говорится в публикации.
Немцы указывают, что штабы соперников готовились к такому сценарию: ещё перед выборами и демократы, и республиканцы наняли многочисленных адвокатов.
К тому же суд для Байдена, за которого уже были замечены проголосовавшие "мёртвые души", может оказаться роковым.
К примеру, в Пенсильвании суд может признать недействительными поступившие с опозданием бюллетени, отправленные по почте. Если это произойдёт, то Байден потеряет 20 выборщиков от этого штата и, возможно, проиграет выборы в целом.
Пока же ситуация остаётся в подвешенном состоянии - в ряде штатов ещё не обнародованы итоги подсчёта голосов. Президент США Дональд Трамп в своём Twitter призвал остановить подсчёт. Ранее он высказывал сомнения по поводу корректного подсчёта. В свою очередь Джо Байден в Twitter разместил GIF-картинку с призывом не останавливать подсчёт.
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