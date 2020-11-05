"Кошмар, которого боятся очень многие в США": Der Spiegel оценил исход выборов

То, что результаты выборов президента США могут быть ясны не сразу, было известно заранее. Противники в этой гонке, Дональд Трамп и Джо Байден, на протяжении кампании обвиняли друг друга в возможных подтасовках и готовились сражаться до победного. Не исключено, что в связи с малым разрывом между соперниками исход выборов в США разрешится в Верховном суде.

Немецкое издание Der Spiegel полагает, что это станет кошмаром для уже расколотого американского общества.

"После хаотичного месяца ожиданий и обвинений в манипуляциях один из кандидатов на выборах президента США побеждает по приговору суда. Вот кошмар, которого сейчас опасаются многие американцы", - говорится в публикации.

Немцы указывают, что штабы соперников готовились к такому сценарию: ещё перед выборами и демократы, и республиканцы наняли многочисленных адвокатов.

К тому же суд для Байдена, за которого уже были замечены проголосовавшие "мёртвые души", может оказаться роковым.

К примеру, в Пенсильвании суд может признать недействительными поступившие с опозданием бюллетени, отправленные по почте. Если это произойдёт, то Байден потеряет 20 выборщиков от этого штата и, возможно, проиграет выборы в целом.

Пока же ситуация остаётся в подвешенном состоянии - в ряде штатов ещё не обнародованы итоги подсчёта голосов. Президент США Дональд Трамп в своём Twitter призвал остановить подсчёт. Ранее он высказывал сомнения по поводу корректного подсчёта. В свою очередь Джо Байден в Twitter разместил GIF-картинку с призывом не останавливать подсчёт.