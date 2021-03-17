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"Кошмар для НАТО": В США испугались появления в Турции российских Су-57
17 марта 2021, 17:40 • 57 • Политика
В США появление Су-57 в Турции назвали кошмаром НАТО. Анкара заинтересовалась самолётом после того как Вашингтон запретил поставлять ей F-35.
Появление в Турции российских истребителей пятого поколения Су-57 станет настоящим кошмаром для НАТО. Об этом говорится в аналитическом материале американского издания 19FortyFive.
При этом отмечается, что США сами толкают Турцию на покупку новейших российских истребителей. Речь идёт о запрете на поставку Анкаре американских истребителей F-35 Lightning II. Он был введён после того как Турция приобрела у России зенитные ракетные комплексы С-400 вместо американских Patriot.
В отсутствии альтернатив, нет ничего удивительного, что Анкара заинтересовалась российскими истребителями. Кроме того, в Турции работают над созданием собственного истребителя. Проект получил название TF-X.
Для НАТО это очень плохие новости, так как вдобавок к российским ПВО на территории Турции могут появиться ещё и российские самолёты. Это может привести к ещё большему расколу внутри военного блока.
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