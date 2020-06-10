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"Кошки-мышки" с русскими: Тайна подлодки и новейшей торпеды не даёт покоя военным экспертам
10 июня 2020, 14:00 • 100 • Политика
Военные эксперты в ожидании спуска на воду российской подлодки "Хабаровск". Автор Forbes называет происходящее игрой в "кошки-мышки" с русскими, где тайну нашей подлодки с новейшей торпедой пока так и не удалось разгадать.
Г. А. Саттон (H. I. Sutton) в аналитическом материале для Forbes рассказывает о русской подлодке "Хабаровск", которая получит на вооружение гигантскую самоходную ядерную торпеду "Посейдон". Русская подлодка изменит всю расстановку сил. Спустить на воду подводную лодку должны уже в этом месяце, но до сих пор военные эксперты не обладают точной информацией о характеристиках подлодки, добавляет автор материала.
Россия без лишнего шума создала уникальное вооружение, и по всей видимости, именно русские теперь будут диктовать свои правила. Но, как полагает автор материала, наличие у России подобной подлодки может только усилить противостояние между странами.
"Подводная игра в кошки-мышки, в которой американские противолодочные субмарины будут осторожно выслеживать русских, может разгореться с новой силой", - отмечает Саттон.
Автор с удивлением отмечает, что до настоящего момента России удалось сохранить в тайне принципиальные особенности субмарины. Однако он уверен, что эта подлодка с ядерной энергетической установкой будет предметом пристального анализа на долгое время, особенно в сравнении с западными образцами.
В целом "Хабаровск" способен изменить тактику ведения подводной борьбы, поясняет автор. Полная версия материала доступна по ссылке.
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