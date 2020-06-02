"Кошки-мышки со смертью": Политолог раскрыл, что заставляет нацменьшинства США сжигать города

Нацменьшинства США жгут американские города, потому что латиноамериканцы и афроамериканцы больше остальных пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение высказал политолог-американист Владимир Васильев.

Речь идёт о погромах, начавшихся после публикации ролика в Сети, на котором американские полицейские медленно убивают задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, передавив ему шею коленом. На протяжении всего видео мужчина слёзно просит пощадить его, пока не теряет сознание и умирает.

По словам Васильева, расовый вопрос до сих пор очень остро стоит на территории Соединённых Штатов Америки. Де-юре эта группа граждан имеет те же права, что и белое население, однако де-факто это не так, утверждает политолог. Он указывает, что из 100 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией в США половина приходится на афроамериканцев и латиноамериканцев. Это наиболее пострадавшая социальная группа населения, считает американист.

"Какая-то игра в кошки-мышки со смертью. Тебя добивает коронавирусная эпидемия, а теперь и правоохранительные органы", - отмечает Владимир Васильев в интервью Nation News.

В качестве иллюстрации настроений, царящих среди американских нацменьшинств, политолог приводит слова одного из лидеров "прогрессивного" движения США сенатора Александры Оказии Кортес. Она считает убийство полицейскими чернокожего подозреваемого метафорой на отношение элиты США к афроамериканцам и латиноамериканцам.

"Вот так они бы хотели, чтобы мы себя вели - лежали, не дышали и не качали права", - гласит её заявление.

Таким образом, полицейский, придавивший Флойда коленом, в глазах нацменьшинств США стал символом правящей белой элиты, которая не даёт афроамериканцам и латиноамериканцам подняться, а наоборот - душит их. Американист подчеркнул, что чувство беспомощности порождает в людях страх, который трансформируется в жажду насилия, заставляет искать виноватых. Порождённые таким образом злоба и негатив требуют выплеска, что и видно на примере беспорядков в США, резюмирует эксперт.