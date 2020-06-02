Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пегов: новая сила, беспокоящая СБУ, зарождается в Одессе
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
"Никакой это не мифический "Бук": Антипов обломками доказал свою ...
Кедми: Трамп готовит войну, которая затронет не только Россию
Главная / Политика

"Кошки-мышки со смертью": Политолог раскрыл, что заставляет нацменьшинства США сжигать города

02 июня 2020, 08:55  •  96 • Политика
Нацменьшинства вышли на улицы США, потому что устали умирать от COVID-19 и полицейского произвола, считает политолог-американист Владимир Васильев. "Какая-то игра в кошки-мышки со смертью. Тебя добивает коронавирусная эпидемия, а теперь и правоохранительные органы", - отмечает он.
Нацменьшинства США жгут американские города, потому что латиноамериканцы и афроамериканцы больше остальных пострадали от эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Такое мнение высказал политолог-американист Владимир Васильев.
Речь идёт о погромах, начавшихся после публикации ролика в Сети, на котором американские полицейские медленно убивают задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, передавив ему шею коленом. На протяжении всего видео мужчина слёзно просит пощадить его, пока не теряет сознание и умирает.
По словам Васильева, расовый вопрос до сих пор очень остро стоит на территории Соединённых Штатов Америки. Де-юре эта группа граждан имеет те же права, что и белое население, однако де-факто это не так, утверждает политолог. Он указывает, что из 100 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией в США половина приходится на афроамериканцев и латиноамериканцев. Это наиболее пострадавшая социальная группа населения, считает американист.
"Какая-то игра в кошки-мышки со смертью. Тебя добивает коронавирусная эпидемия, а теперь и правоохранительные органы", - отмечает Владимир Васильев в интервью Nation News.
В качестве иллюстрации настроений, царящих среди американских нацменьшинств, политолог приводит слова одного из лидеров "прогрессивного" движения США сенатора Александры Оказии Кортес. Она считает убийство полицейскими чернокожего подозреваемого метафорой на отношение элиты США к афроамериканцам и латиноамериканцам.
"Вот так они бы хотели, чтобы мы себя вели - лежали, не дышали и не качали права", - гласит её заявление.
Таким образом, полицейский, придавивший Флойда коленом, в глазах нацменьшинств США стал символом правящей белой элиты, которая не даёт афроамериканцам и латиноамериканцам подняться, а наоборот - душит их. Американист подчеркнул, что чувство беспомощности порождает в людях страх, который трансформируется в жажду насилия, заставляет искать виноватых. Порождённые таким образом злоба и негатив требуют выплеска, что и видно на примере беспорядков в США, резюмирует эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



96
Источник
Похожие новости
02 июня 2020, 02:55
"Украина-гуляй-поле": Кедми объяснил, почему никто не поможет Киеву
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
02 июня 2020, 00:55
Трамп в охваченной протестами стране переговорил с Путиным
02 июня 2020, 00:55
"Гадости надо фильтровать!": Милонов призвал освободить Россию от "негодяйского" контента США
02 июня 2020, 02:55
"А помнится, кое-кто со мной не соглашался?": Протесты в США сравнили с культовой сценой "Джокера"
02 июня 2020, 06:55
МИД России снова троллит: "Хотелось бы услышать комментарий ЕС по беспорядкам в США"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 мая 2020, 16:55
США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
30 мая 2020, 16:55
Операция «Ликвидация»: с чем связано новое обострение в Донбассе
27 мая 2020, 00:55
"Германия нанесла удар в лицо украинцам": Немецкий министр потребовала снять санкции с России
29 мая 2020, 01:55
"Не удержались от спекуляций на трагедии": МИД России ответил Турции на слова о Крыме
28 мая 2020, 02:55
"Ближайшие соратники": Депутат-единоросс объяснил, кто и как "распнёт" Путина
26 мая 2020, 09:55
Украина обречена на обнищание: развитие уже невозможно – киевский эксперт
27 мая 2020, 07:55
Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.