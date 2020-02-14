"Кощунственный акт": В Болгарии вандалы осквернили братскую могилу русских солдат

В Софии неизвестные напали на братскую могилу, в которой покоятся останки 154 солдат и офицеров Красной армии. Все они погибли от ран в госпиталях Болгарии во время Второй мировой войны.

По предварительным данным, вандалы сбили символику времён СССР и повредили скульптуры. Неизвестных пока не нашли.

Сотрудники российского посольства заявили, что это "кощунственный акт". Дипломаты требуют, чтобы виновных нашли как можно скорее. А монумент восстановили до празднования 75-летия Победы, передаёт "Звезда".

"Что-то частенько такие новости из Болгарии стали приходить", - прокомментировали в Telegram-канале "Голос Мордора".

Напомним, больше всего таких новостей приходит с Украины. В последний раз там от рук вандалов пострадал памятник жертвам холокоста в городе Кривой Рог. По оценкам журналистов, это уже шестой случай за последние полгода. До этого вандалы разрисовывали свастикой памятники в Киеве, Умани и Николаевской области, а также обливали монументы краской.

До этого на Украине возник протест из-за угроз снести памятник "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области. Такое решение принял новый Институт национальной памяти, написал у себя в соцсетях мэр города Андрей Дяченко. Градоначальник пообещал, что будет "бороться до последнего", и пригрозил властям массовыми протестами против сноса.