Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Депутат от Крыма отреагировал на заявление Киева о полуострове
"Это залог доверия со стороны граждан": Путин поставил перед чиновника...
Раскольник без полномочий: почему руководство ПЦУ исключило Филарета из своего с...
«Лицензии отбирать, и всё»: Путин объявил бой недобросовестным продавцам лекарст...
Главная / Политика

"Коррупцию преодолели. Качество не появилось": Власти Украины оправдались за фото Киану Ривза в учебнике истории

06 февраля 2020, 01:39  •  54 • Политика
Власти Украины прокомментировали фото Киану Ривза в учебнике истории. "Глобальную коррупцию преодолели. Качество не появилось", - посетовала министр образования и науки Украины Анна Новосад.
Министр образования и науки Украины Анна Новосад прокомментировала случай с обнаружением в одном из украинских учебников по истории изображения с современным актёром Киану Ривзом.
Речь идёт о фотожабе, которая появилась в качестве иллюстрации к разделу "Соединённые Штаты Америки в межвоенный период" учебника истории для 10-х классов. На обработанном фото к рабочим-высотникам был прифотошоплен "грусный Киану".
Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию преодолели. Качество не появилось, - написала в Facebook министр образования и науки Украины Анна Новосад.
Она добавила, что её министерство пошло на реорганизацию ведомства, которое занимается критериями отбора и экспертизами учебников. Новосад выразила надежду, что учебники для 5-х классов окажутся лучше.
Фото: скриншот facebook.com/anja.novosad

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
05 февраля 2020, 13:54
МИД РФ призвал участников сделки с Ираном не использовать механизм разрешения споров
05 февраля 2020, 22:24
"Чиновникам - отрубить руки, застройщиков - высечь": И. о. главы Калуги о том, как вернуть доверие граждан
06 февраля 2020, 01:39
Крым потерян: США дали Украине отмашку
05 февраля 2020, 10:39
Косачев заявил, что Трамп в послании Конгрессу выдал свои провалы за достижения и прорывы
05 февраля 2020, 19:09
Путина не пригласили, и он... обиделся? Как историю конфликта России и Польши пишет "Медуза"
05 февраля 2020, 06:09
В ЛДПР назвали фейком переписку Жириновского с депутатом Верховной рады
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 февраля 2020, 01:39
МН17 сбили не русские. Немецкий детектив знает правду, но боится за свою жизнь
06 февраля 2020, 01:24
«Магистральное будущее авиации»: первые испытания электросамолёта в России пройдут в ...
06 февраля 2020, 01:39
"Это залог доверия со стороны граждан": Путин поставил перед чиновниками бе...
06 февраля 2020, 01:39
"Да ты ведьма!": Пелоси демонстративно разорвала текст речи Трампа, отказав...
06 февраля 2020, 01:24
Раскольник без полномочий: почему руководство ПЦУ исключило Филарета из своего синода
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2020, 02:39
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретировать Вторую мировую войну»
03 февраля 2020, 11:54
Ночная атака базы Хмеймим: русские отобрали управление беспилотниками у боевиков, уничтожив все цели
03 февраля 2020, 11:54
Грудь как аргумент: все менее ясно, что такое норма
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
04 февраля 2020, 20:24
Были готовы схватиться за оружие: Сирийские курды едва успели разнять военных России и США - СМИ
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
31 января 2020, 02:39
Вышла на сцену сразу после "химии": Звезда "Голоса" скончалась от рака
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.