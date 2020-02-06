"Коррупцию преодолели. Качество не появилось": Власти Украины оправдались за фото Киану Ривза в учебнике истории

Министр образования и науки Украины Анна Новосад прокомментировала случай с обнаружением в одном из украинских учебников по истории изображения с современным актёром Киану Ривзом.

Речь идёт о фотожабе, которая появилась в качестве иллюстрации к разделу "Соединённые Штаты Америки в межвоенный период" учебника истории для 10-х классов. На обработанном фото к рабочим-высотникам был прифотошоплен "грусный Киану".

Сейчас учителя уже сами заказывают учебники, формат экспертизы меняли непомерное количество раз. Глобальную коррупцию преодолели. Качество не появилось, - написала в Facebook министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Она добавила, что её министерство пошло на реорганизацию ведомства, которое занимается критериями отбора и экспертизами учебников. Новосад выразила надежду, что учебники для 5-х классов окажутся лучше.

Фото: скриншот facebook.com/anja.novosad