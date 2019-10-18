"Коррупционерам не повезло, теперь будут говорить с Шойгу": Военно-строительная компания займётся стройками века

Сегодня, 18 октября, российский лидер Владимир Путин подписал указ о том, чтобы была создана Военно-строительная компания. Сам документ уже опубликован на портале правовой информации.

Напомним, сообщалось, что данная компания будет создана "в целях обеспечения защиты национальных интересов".

За ней будет закреплено право производить ремонт и реконструкции объектов военной сферы, а также компания будет заниматься строительством. Функции и полномочия учредителя компании закрепляются за Минобороны.

Отметим, что планы по передаче военного строительства в ведение некоммерческой компании министр обороны Сергей Шойгу озвучивал ещё весной этого года.

Напомним, что Спецстрой, который ранее занимался этими вопросами, был расформирован на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков. Один из самых крупных скандалов был связан с космодромом Восточный.

Новая форма и статус компании помогут обеспечить максимальный статус имущественной безопасности, а также и гарантировать соблюдение национальных интересов за счёт особого режима внутреннего и внешнего аудита. Иными словами, компания займётся "стройками века".

"Коррупционерам не повезло, теперь будут говорить с Шойгу", - отмечает в Twitter пользователь @letavitsa.

В начале сентября, напомним, Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, признал, что намерен лично заняться решением накопившихся проблем космодрома Восточный.

"Нужно ещё поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение", - цитируют слова главы государства репортёры.

Предполагается, что Путин отправится на космодром Восточный после завершения мероприятий во Владивостоке.

"А кроме Путина, в нашей стране ещё кто-то работает?" - спрашивает в "Твиттере" пользователь с ником @Aesaulkov.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что ситуация с космодромом Восточный не устраивает никого. Фактически было сорвано строительство первой очереди объекта. Теперь по срокам опаздывают и со второй. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил сообщения о срыве сроков, фактически огрызнувшись:

"А так было всегда: одни строят, другие критикуют. Все при деле", - написал он в Twitter.