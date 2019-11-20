"Коррумпированная страна, полная ужасных людей": Избрание Зеленского вызвало у Трампа скепсис - Волкер

Об этом Волкер сообщил в ходе слушаний по импичменту президента США, которые проходят в конгрессе. По мнению экс-спецпредставителя, на отношении Трампа к избранию Зеленского отразилось влияние бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани.

При этом положительные впечатления, которыми делились члены американской делегации, присутствовавшей на инаугурации нового украинского гаранта, никак не могли изменить отношение Трампа.

"После возвращения с Украины мы пытались убедить президента, что Зеленский является лучшим шансом для этой страны выбраться из коррупционной трясины, в которой она пребывала последние 20 лет. Мы убеждали Трампа пригласить Зеленского в Белый дом. Но президент был настроен очень скептически. И это понятно, учитывая коррупционную историю", - заявил в ходе слушаний Волкер.

Экс-представитель также вспомнил, как Дональд Трамп говорил о том, что представители этой "коррумпированной страны" пытались его "сбросить", имея в виду предположение, что якобы Украина вмешивалась в президентские выборы в США, поддерживая сторону противников Трампа. У американского президента, уверен Волкер, "глубоко укоренившееся негативное мнение об Украине".

Напомним, по мнению источников Washington Post, Трамп изначально считал украинцев "подпевалами" американских демократов. По версии издания, американский президент изначально полагал, что украинские чиновники имели отношение к сговору с демократами, чтобы не допустить его прихода во власть.

По данным собеседников издания, американский лидер до своей встречи с экс-президентом Украины Петром Порошенко не соглашался на предоставление поддержки США Киеву. В статье WP говорится, что в 2017 году перед встречей с лидером Незалежной Трамп заявил, что считает Украину "полностью коррумпированной" и "ненастоящей страной", которая всегда была частью России.

На встречу уже с новым украинским лидером Трампа пришлось чуть ли не уговаривать.

Неукротимую ненависть Трампа можно оценить и по тому, что он изначально отказывался предоставлять Украине противотанковые комплексы.