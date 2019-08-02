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"Коротко и конструктивно": Трамп еще раз напомнил о предложении помочь с тушением сибирских лесов
02 августа 2019, 06:09 • 69 • Политика
Американский президент Дональд Трамп еще раз напомнил о своем недавнем предложении помочь с тушением сибирских пожаров. Он также оценил свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, когда, собственно, предложение помощи и прозвучало: "Коротко и конструктивно".
Напомним, что телефонный разговор между лидерами двух стран прошел 31 июля. Комментируя "короткий, но конструктивный" звонок Путину, Трамп напомнил журналистам, что предлагал свою помощь в тушении лесных пожаров, которые охватили Сибирь.
Как передает ТАСС, американский лидер отметил, что никогда не видел "ничего подобного", когда рассуждал о масштабах разгула огненной стихии. Он выразил уверенность, что специалисты из США, поднаторевшие в тушении лесных возгораний, могли бы весьма пригодиться в Сибири.
При этом Путин вежливо отклонил предложение, добавив, что в случае нужды к нему обязательно прибегнут. При этом, по уверениям Трампа, стороны не обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Интерфакс.
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