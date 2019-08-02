Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Готов расстрелять... Ельцина из гранатомета". Как Баранца чуть не отп...
"В Канаде леса горят добрее и честнее": Военкор показал, как активист ...
Пустился в бега, прихватив жизненно важную информацию: Эксперты гадают, что ждет...
"Фейк, но остроумный": СК "официально" поблагодарил "До...
Главная / Политика

"Коротко и конструктивно": Трамп еще раз напомнил о предложении помочь с тушением сибирских лесов

02 августа 2019, 06:09  •  69 • Политика
Американский президент Дональд Трамп еще раз напомнил о своем недавнем предложении помочь с тушением сибирских пожаров. Он также оценил свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, когда, собственно, предложение помощи и прозвучало: "Коротко и конструктивно".
Напомним, что телефонный разговор между лидерами двух стран прошел 31 июля. Комментируя "короткий, но конструктивный" звонок Путину, Трамп напомнил журналистам, что предлагал свою помощь в тушении лесных пожаров, которые охватили Сибирь.
Как передает ТАСС, американский лидер отметил, что никогда не видел "ничего подобного", когда рассуждал о масштабах разгула огненной стихии. Он выразил уверенность, что специалисты из США, поднаторевшие в тушении лесных возгораний, могли бы весьма пригодиться в Сибири.
При этом Путин вежливо отклонил предложение, добавив, что в случае нужды к нему обязательно прибегнут. При этом, по уверениям Трампа, стороны не обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Интерфакс.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
01 августа 2019, 23:39
Совет уйти исполнил сам: Гнавший Кличко с поста мэра помощник Зеленского подал в отставку – СМИ
02 августа 2019, 02:54
"Фейк, но остроумный": СК "официально" поблагодарил "Дождь" за помощь в поиске провокаторов на митинге в Москве
02 августа 2019, 06:09
"Коротко и конструктивно": Трамп еще раз напомнил о предложении помочь с тушением сибирских лесов
02 августа 2019, 06:09
Замглавы ЦИК прокомментировал действия получивших отказ кандидатов
02 августа 2019, 06:09
"Компромиссная фигура": Назван устраивающий США глава офиса Зеленского - СМИ
02 августа 2019, 02:54
"Готов расстрелять... Ельцина из гранатомета". Как Баранца чуть не отправили в тюрьму за журналистский запал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2019, 10:24
МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных выборами"
27 июля 2019, 03:54
Американский "убийца субмарин" пошёл на хитрость при приближении к базе ВМФ России в САР
28 июля 2019, 02:39
"Времена безнаказанности навсегда прошли": После инцидента с украинским генералом Зеленский потребовал от чиновников "явки с повинной"
27 июля 2019, 21:39
Это не народ
26 июля 2019, 11:39
Российские "Ту-160" дали "пощечину" НАТО – Sohu
27 июля 2019, 07:09
В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров
31 июля 2019, 02:09
Россия решила главный вопрос с Киевом по танкеру, дальше - суд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.