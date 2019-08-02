"Коротко и конструктивно": Трамп еще раз напомнил о предложении помочь с тушением сибирских лесов

Напомним, что телефонный разговор между лидерами двух стран прошел 31 июля. Комментируя "короткий, но конструктивный" звонок Путину, Трамп напомнил журналистам, что предлагал свою помощь в тушении лесных пожаров, которые охватили Сибирь.

Как передает ТАСС, американский лидер отметил, что никогда не видел "ничего подобного", когда рассуждал о масштабах разгула огненной стихии. Он выразил уверенность, что специалисты из США, поднаторевшие в тушении лесных возгораний, могли бы весьма пригодиться в Сибири.

При этом Путин вежливо отклонил предложение, добавив, что в случае нужды к нему обязательно прибегнут. При этом, по уверениям Трампа, стороны не обсудили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Интерфакс.